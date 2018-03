Apple Maps wird attraktiver für spontane Radfahrer, zeigt nächsten Fahrradverleih

Mitteleuropa gut versorgt

Deutschland

Augsburg (swa Rad Augsburg)

Bensheim (VRNnextbike Bensheim)

Berlin (nextbike Berlin)

Bochum (metropolradruhr Bochum)

Bottrop (metropolradruhr Bottrop)

Dortmund (metropolradruhr Dortmund)

Dresden (sz-bike)

Duisburg (Metropolradruhr Duisburg)

Düsseldorf (nextbike Dusseldorf)

Essen (metropolradruhr Essen)

Flensburg (nextbike Flensburg)

Frankfurt (nextbike Frankfurt)

Gelsenkirchen (metropolradruhr Gelsenkirchen)

Gütersloh (nextbike Gutersloh)

Hamburg (nextbike Hamburg)

Hamm (metropolradruhr Hamm)

Heidelberg (VRNnextbike Heidelberg)

Herne (metropolradruhr Herne)

Karlsruhe (Fächerrad)

Köln (KVB rad)

Leipzig (nextbike Leipzig)

Ludwigshafen (VRNnextbike Ludwigshafen)

Magdeburg (nextbike Magdeburg)

Mannheim (VRNnextbike Mannheim)

Mülheim a.d.R. (metropolradruhr Muelheim)

München (nextbike Munchen)

Norderstedt (nextbike Norderstedt)

Nürnberg (NorisBike)

Oberhausen (metropolradruhr Oberhausen)

Offenburg (nextbike Offenburg)

Potsdam (nextbike Potsdam)

Quickborn (nextbike Quickborn)

Schorndorf (e-bike-stationen Schorndorf)

Schwieberdingen (e bike stationen Schwieberdingen)

Speyer (VRNnextbike Speyer)

Südheide (nextbike Südheide)

Tübingen (nextbike Tübingen)

Usedom (useDomraD)

Wachau (nextbike Wachau)

Würzburg (nextbike Wuerzburg)

Österreich

10vorWien (nextbike 10vorWien)

Amstetten (nextbike Amstetten)

Innsbruck (stadtrad Innsbruck)

Klagenfurt (nextbike Klagenfurt)

Lunz am See (nextbike Lunz am See)

Mödling (nextbike Mödling)

NeusiedlerSee (nextbike Neusiedler See)

Römerland (nextbike Römerland)

Serfaus (nextbike Serfaus)

St. Pölten (nextbike St.Polten)

Thermenregion (nextbike Thermenregion)

Traisen-Gölsental (nextbike Traisen-Gölsental)

Triestingtal (nextbike Triestingtal)

Tulln (nextbike Tulln)

Unteres Traisental (nextbike Unteres Traisental)

Wien (citybike Wien)

Wiener Neustadt (nextbike Wiener Neustadt)

Wiener Wald (nextbike Wiener Wald)

Schweiz

Hergiswil (nextbike Hergiswil)

Luzern (nextbike Luzern)

Stans (nextbike Stans)

Stansstad (nextbike Stansstad)

Sursee (nextbike Sursee)

Wenn Sie auf einem Städtetrip Lust verspüren, die Straßen mit einem Drahtesel zu erkunden, kann Ihnen Apples Karten-App auf Ihrem iPhone den Weg zum nächsten Fahrradverleih weisen. Das Update ist inzwischen live und resultiert aus einer Partnerschaft Apples mit der Online-Datenbank Ito World. Der Bezug von externen Daten hat den Vorteil, dass sofort eine große Zahl an neuen Datenpunkten implementiert werden konnte, anders als etwa bei den 3D-Karten, die Apple selbst generiert und deswegen nur sehr langsam wachsen.Ito World versorgt Apple mit den GPS-Daten von mehr als 12.000 Verleihstationen in 179 Städten in 36 Ländern und ergänzt damit die recht bescheidene Zahl, die auch vorher schon in Apple Maps zu finden war. Sehr prominent dabei sind auch Städte im deutschsprachigen Raum. Die Stationen von 40 Unternehmen in Deutschland gehören dazu (von swa Augsburg bis nextbike Würzburg), ebenso 18 Unternehmen aus Österreich (von 10vorWien bis Wiener Wald) und fünf aus der Schweiz (von Hergiswil bis Sursee). Die vollständige Liste finden Sie unter dieser Meldung. Damit ist unsere Gegend sogar besser versorgt als die USA, Frankreich und Großbritannien.Nach dem Start der App muss der Nutzer einfach den Begriff »Fahrradverleih« in die Suche eintippen und erhält die neue Übersicht. Allerdings ersetzt Apple Maps damit keineswegs spezialisierte Fahrrad-Apps, denn außer Name, Adresse und Kontaktinformation gibt es keine spezifischen Hinweise etwa auf die Zahl verfügbarer Räder. Nichtsdestotrotz hilft Apple begeisterten Spontanradlern beim ersten Weg.Im ständigen Attraktivitätswettbewerb mit Google Maps versucht Apple immer neue Features in die Karten-App einzubauen. Mit iOS 11 etwa kamen Indoor-Karten für Shopping Malls und Flughäfen dazu (hier allerdings wieder in Eigenproduktion, sodass die Zahl der versorgten Gebäude noch relativ niedrig ist) und ergänzte einen Spurassistenten in der Navigationsfunktion.Unterstützte Fahrradverleih-Unternehmen im deutschsprachigen Raum:Eine Übersicht über die Unternehmen in anderen Staaten finden Sie hier