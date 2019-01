Google Maps für iOS: Abfahrtszeiten öffentlicher Verkehrsmittel mit nur einem Klick

Optimierungen bei der Suche und öffentlichen Verkehrsmitteln

Das Update von Google Maps auf Version 5.9 bietet größere Neuerungen, die insbesondere bei der Orientierung in Städten und bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel helfen. Bei der Navigation etwa lassen sich fortan Sehenswürdigkeiten auf der Karte und bei der Wegbeschreibung einblenden, um sich in der jeweiligen Umgebung besser orientieren und schnell interessante Orte finden zu können.Zudem hat Google an der eigenen Kernkompetenz – der Suche – gefeilt. Die App grenzt die jeweiligen Suchergebnisse dank optimierter Filter noch effektiver als vorher ein, sodass Nutzer die gewünschten Inhalte schneller finden und weniger unpassende Ergebnisse erscheinen.Eine große Hilfe für Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel ist die Möglichkeit, die zeitlich am nächsten liegenden Abfahrtszeiten beliebiger zum Beispiel U-Bahn-, Straßenbahn- oder Bus-Stationen angezeigt zu bekommen. Dazu reicht es, mit dem Finger auf die jeweilige Haltestelle zu tippen – schon erscheint eine Anzeige mit den nächsten Abfahrten, inklusive Infos wie „Bahnlinie“ und Zeit bis zur Abfahrt.Wer Fotos bei Google Maps (etwa von Restaurants oder ähnlichem) hochlädt, kann die Bilder vor dem Upload jetzt auch innerhalb der App bearbeiten. Es ist möglich, Fotos zuzuschneiden, zu drehen und automatische Bildverbesserungen anzuwenden. Google Maps 5.9 benötigt mindestens iOS 10 und ist gratis verfügbar (Store: ).