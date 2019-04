Google Fit für iOS erschienen: Kompatibel zur Apple Watch

Google Fit speichert Aktivitäten

Einbahnstraße zu Apple Health

Trainingstipps und individuelle Ratschläge

Google bringt die hauseigene Gesundheitsplattform auf das iPhone: Der Suchmaschinengigant hat Google Fit für iOS fertiggestellt und bietet die Anwendung ab sofort im App Store an. Die App unterstützt nicht nur Smartwatches und Aktivitätstracker mit dem auf Android basierenden "Wear OS", sie ist auch kompatibel zur Apple Watch und verbindet sich mit Apple Health - allerdings mit Einschränkungen.Ebenso wie Apple Health sammelt und speichert Google Fit gesundheitsbezogene Daten, etwa mit einer Smartwatch erfasste Aktivitäten, den Puls oder Schlafdauer und -qualität. Die App unterstützt eine breite Palette an Geräten beispielsweise von Withings, LG, Polar und zahlreichen weiteren Herstellern. Außerdem arbeitet sie mit Anwendungen wie Strava, RunKeeper oder MyFitnessPal zusammen.Die jetzt erschienene iOS-Version ist kompatibel zu Apple Health, kann also alle Informationen übernehmen, die die Gesundheits-App des iPhone-Herstellers gespeichert hat. Dadurch unterstützt Google Fit automatisch auch die Apple Watch. Allerdings ist diese Verbindung offenbar eine Einbahnstraße: Von der App des Suchmaschinenkonzerns ermittelte Daten aus Geräten mit Wear OS landen nicht in Apple Health, wie Nutzer festgestellt haben. Auf diese Weise gelangt Google zwar an die Aktivitäten, die mit der Smartwatch aus Cupertino erfasst werden, gibt aber die Informationen von Geräten mit dem hauseigenen System nicht preis.Google Fit zählt nicht nur Schritte und zeichnet - abhängig von der Ausstattung des verwendeten Trackers - Aktivitäten wie Schwimmen, Radfahren oder Aerobic auf. Es lassen sich auch Aktivitätsziele definieren und die Fortschritte verfolgen. Die App gibt darüber hinaus individuelle Trainingstipps und erteilt auf den erfassten Daten basierende Ratschläge. Google Fit läuft auf iPhone, iPad oder iPod touch mit mindestens iOS 12.0. Google Fit aus dem App Store herunterladen