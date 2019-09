Golden Master von watchOS 6 erschienen

Nur für Series 3 und 4

iOS 13 wie auch watchOS 6 sollen beide am 19. September (nächste Woche Donnerstag) erscheinen. Von iOS 13 steht eine Golden-Master-Version für iPhone und iPad zum Download bereit – nicht jedoch für den iPod touch der 7. Generation. Merkwürdigerweise veröffentlichte Apple gestern von watchOS 6 keine Golden-Master-Version – offensichtlich benötigte Apple noch etwas Zeit.Nun hat Apple aber die Golden-Master-Version von watchOS 6 veröffentlicht – momentan nur "Over the Air". Das bedeutet, dass die Golden Master sich direkt auf den Geräten selbst installieren lässt, die Download-Seiten im Entwicklerportal passte Apple aber noch nicht an. Dort ist noch die 9. Beta vom 27. August als aktuelle Version gelistet.Sollte in der Golden Master von watchOS 6 keine kritischen Fehler mehr auffliegen, wird es sich bei diesem Build um die finale Version von watchOS 6.0 handeln, welche am 19. September erscheint.Die aktuelle Golden Master steht nur für die Apple Watch Series 3 und Series 4 zur Verfügung. Der Hintergrund ist, dass Apple wohl Probleme mit watchOS 6 auf älteren Modellen hat, weswegen watchOS 6 für die Series 1 und 2 erst später erscheint. Einen genauen Termin nannte Apple leider nicht.