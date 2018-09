Golden-Master-Versionen von iOS 12, watchOS 5 und tvOS 12 erschienen - macOS Mojave in der 11. Beta

iOS 12 GM Seed

iOS 12, tvOS 12 und watchOS 5 erscheinen am 17. September - die Golden-Master-Versionen lassen sich ab sofort von allen eingetragenen Entwicklern über die Apple Developer Connection herunterladen. Sollten keine eklatanten Fehler mehr auffallen, werden genau diese Versionen in fünf Tage an alle Endkunden verteilt. Im öffentlichen Testprogramm werden diese Versionen auch in Kürze erscheinen.Die finale Version von macOS Mojave hingegen erscheint erst am 24. September - Apple veröffentlichte von der nächsten macOS-Generation noch keine Golden-Master-Version, sondern die 11. Beta. Es wird also noch vor Erscheinen der finalen Version in zwei Wochen ein weiteres Update geben. Die 11. Vorabversion steht für Entwickler über die Apple Developer Connection zum Download bereit – in Kürze wahrscheinlich auch im öffentlichen Testprogramm.Die genauen Build-Nummern der neuen Vorabversionen lauten:: 16A366: 16R364: 16J364: 18A389Neben den Betriebssystem-Updates hat Apple auch die Golden-Master-Version von Xcode 10 veröffentlicht (Buildnummer 10A254a). Xcode 10 kann nun verwendet werden, um Apps in den App Store oder Mac App Store hochzuladen und von Apple begutachten zu lassen – dies war mit den Beta-Versionen noch nicht möglich.