Global Mobile Awards: Apple heimst zwei Nominierungen ein

XS Max hat starke Konkurrenz

Auch EKG der Apple Watch nominiert

Jury hat mehr als 300 Mitglieder

Das iPhone XS Max und das EKG der Apple Watch sind für die diesjährigen Global Mobile Awards nominiert. Sollten das Smartphone und die Gesundheitsfunktion die Auszeichnungen in ihrer jeweiligen Kategorie erhalten, würde Apple den Doppelerfolg des vergangenen Jahres wiederholen. Allerdings sieht sich Cupertino in beiden Bereichen starker Konkurrenz ausgesetzt.Die Global Mobile Awards werden am 26. Februar im Rahmen des Mobile World Congress (MWC) verliehen, der vom 25. bis 28. Februar in Barcelona stattfindet. Mit den Auszeichnungen werden wie in jedem Jahr besonders innovative Hersteller bedacht. 2018 sicherte sich Apple den Preis mit dem iPhone X in der Kategorie "Bestes Smartphone", in der Sparte "Geräteinnovationen" gab es die Auszeichnung für die "TrueDepth"-Kamera.In diesem Jahr ist Apple in der Kategorie "Bestes Smartphone 2018" mit dem iPhone XS Max vertreten. Das aktuelle Top-Gerät aus Cupertino muss sich allerdings durchaus potenten Mitbewerbern stellen: Ebenfalls nominiert sind das Pixel 3 von Google, Huaweis Mate 20 Pro, das Galaxy Note 9 von Samsung und das OnePlus 6T.In der Kategorie "Beste Innovation für Endverbraucher" ist Apple mit der EKG-Funktion der Apple Watch vertreten. Das in Deutschland noch nicht verfügbare Feature tritt gegen so unterschiedliche Konkurrenten an wie die chinesische Musikvideo-Plattform "TikTok", das Spiel "Fortnite" von Epic Games, den Google Assistant und "Carbon Health".Die Entscheidung, wer den Global Mobile Award erhält, trifft eine Jury mit mehr als 300 Mitgliedern. Dazu gehören unter anderem zahlreiche Vertreter von Mobilfunkbetreibern aus aller Welt, aber auch Analysten und unabhängige Experten. Die Preisverleihung findet im Rahmen einer Festveranstaltung statt, die auch als Livestream im Internet zu sehen sein wird. Die Auszeichnungen werden in insgesamt 36 Kategorien vergeben, zum Beispiel in den Bereichen 5G-Netzwerke, Virtuelle Realität, Wearables, mobiler Zahlungsverkehr und Netzwerkinfrastruktur.