Gesundheitsmarkt: Apple wollte Klinikbetreiber kaufen

Apple zeigte sich an Crossover Health interessiert

Apple zeigt sich seit der Präsentation der ersten Apple Watch immer interessierter am Gesundheitsmarkt. Tim Cook möchte die Uhr am liebsten zu einem essenziellen Health-Gadget entwickeln, deren Features weit über die bisherigen Benachrichtigungs- und Fitnessfunktionen hinausgehen.[banner]Wie wichtig Apple der Gesundheitsbereich ist, verdeutlicht ein aktueller Bericht von. Demnach führte der Konzern Übernahmegespräche mit Crossover Health. Das amerikanische Startup stellt Unternehmen wie Facebook, Microsoft und auch Apple medizinische Einrichtungen auf oder in der Nähe des jeweiligen Firmengeländes zur Verfügung.Crossover betreibt auch eigene Kliniken in New York und der San Francisco Bay Area, die sich unter anderem durch Online-Features wie Terminvereinbarung noch am gleichen Tag via App (Store: ) auszeichnen. Die Verhandlungen zwischen Apple und dem Startup sollen mehrere Monate gedauert haben.Warum sich Apple schlussendlich doch gegen den Crossover-Kauf entschieden hat, ist nicht bekannt. Ebenso ist nicht klar, was Apple mit dem Unternehmen vorgehabt hätte. Der Konzern könnte „nur“ am Fachpersonal und technischen Know-how interessiert gewesen sein, um die hauseigene Gesundheitsabteilung zu verstärken. Denkbar ist aber auch, dass Apple mittel- bis langfristig eigene Gesundheitszentren ähnlich der Apple Stores plante.Zusätzlich zu Crossover Health soll Apple auch auf Medizin-Dienstleister One Medical zugegangen sein, wobei auch darüber keine näheren Details bekannt sind.