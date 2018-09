Gerüchte-Schnipsel: iPhone-Farben, leichter Gewichtszuwachs , Apple Watch 64 Bit

64 GB

256 GB

512 GB

Das Warten hat sehr bald ein Ende, denn das diesjährige September-Event steht unmittelbar bevor. Morgen (12.9.) um 19 Uhr unserer Zeit beginnt die Veranstaltung und wird zahlreiche wichtige Neuerungen hervorbringen. Wie üblich läuft in den Tagen vor einem Event die Gerüchteküche umso heißer und immer neue Details gelangen ans Tageslicht. Beispielsweise tauchten in China die SIM-Kartenhalterungen des 6,1"-iPhones auf – was in der Vergangenheit sehr häufig zum Produktionsbeginn geschah. Diese zeugen sowohl von einem roten, blauen, dunkel- und hellgrauem sowie braunen Gehäuse und passen daher zu anderen Fotos, die kürzlich zirkulierten. Zumindest fünf Farbvarianten sind damit wohl bestätigt. Ohnehin gilt es schon seit einigen Tagen als ziemlich sicher, dass Apple nach dem iPhone 5c des Jahres 2013 nun erneut eine farbenfrohe Baureihe auflegen will.Auch nähere Angaben zum Gewicht machen die Runde. Demnach ist der Trend zu "immer leichter" nicht fortzuführen, denn das iPhone Xs Max soll geringfügig mehr als ein iPhone 8 Plus auf die Waage bringen. Mit 208 Gramm übertrifft die Serie das bislang größte iPhone um rund drei Prozent – oder 6 Gramm. Der Grund dafür liegt in der Materialauswahl, denn die Xs-Serie verwendet Stahlpartien wo es beim iPhone 8 Plus leichteres Aluminium ist. Derlei minimale Unterschiede sind aber wohl eher für Tech Specs als im Alltag bedeutend, denn einen Unterschied verspüren dürfte niemand. Preislich sollen die Geräte übrigens folgendermaßen positioniert sein, wie wir bereits meldeten:XS Max - 1149€/$999XS - 1029€/$899XC - 799€/$699XS Max - 1349€/$1149XS - 1189€/$1049XC - 969€/$849XS Max - 1479€/$1299XS - 1369€/$1199Zuletzt heißt es noch, dass die Apple Watch hardware- und softwareseitig einen weiteren Sprung nach vorne macht und jenen Schritt geht, der bei iPhone, iPad und Mac längst vollzogen ist. Die Apple Watch Series 4 soll demnach ein 64-Bit-System mitbringen – der aktuelle S3-Chip hingegen setzt noch auf 32 Bit. Dass die Performance auch ohne 64-Bit-Umstellung sicherlich wieder deutlich zulegen wird, galt ohnehin als gesetzt. Angesichts zahlreicher Berichte sowie vorab aufgetauchter Grafik ist zudem weitgehend sicher, dass sich das Design wandelt und Apple randlose Displays verbaut.