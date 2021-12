Neues Konzept von iOS 16: Multitasking, interaktive Widgets und vieles mehr (mit Video)

Multitasking auf dem iPhone, verbessertes Kontrollzentrum

Quelle: the Hacker 34 via YouTube

Interaktive Widgets, neue App-Icons

Viele werteten die Vorstellung von iOS 15 als nur leidlich spektakulär: Trotz Fokus-Modus, SharePlay und einigen durchaus sinnvollen wie praktischen Funktionen hatten sich einige Nutzer im Vorfeld der WWDC-Präsentation mehr erwartet. Für iOS 16 gibt es bereits einige Vorschläge, die Anwender gerne umgesetzt sehen möchten. Der französische Designer Kevin Kal (auch als the Hacker 34 bekannt) feilte an einem Konzept für das nächste große Update und teilt es auf YouTube. Einige Features stünden dem iPhone tatsächlich gut zu Gesicht.Kal bedient sich einiger Ideen, die auf dem iPad längst ausgegorene Funktionen darstellen: Mit Split View und Slide Over soll echtes Multitasking auf dem iPhone Realität werden. Das gelingt vor allem durch einen neuen Dock: Dieser lässt sich im vorgestellten Konzept ähnlich wie auf dem Mac seitlich einblenden; Apps können so für die Darstellung im Splitscreen auf die obere oder untere Hälfte des Bildschirms ziehen. Neu gestaltet ist das Kontrollzentrum: In diesem ist es Nutzern möglich, Zugriffsrechte für das Mikrofon sowie die Kamera schnell zu entziehen. Die Wallet-App erfährt zudem eine Aufwertung und unterstützt den Handel von Kryptowährungen. Kal nimmt sich auch des Stromsparmodus an: Bei einem Akkustand von 20 Prozent reißt den Nutzer nicht länger ein Pop-up-Fenster aus dem Workflow.Mit Widgets auf dem Homescreen kann das iPhone bereits seit iOS 14 umgehen – Interaktionsmöglichkeiten bleiben dem Anwender indes verwehrt. So zeigt etwa das E-Mail-Widget alle Mails in einem Postfach an, erlaubt aber kein Scrollen. Das Konzept setzt auch hier an und verleiht den nützlichen Tools weit mehr Dynamik. Ferner können sie völlig frei auf dem Homescreen platziert werden.Außerdem neu: Ein Always-on-Display, das mit nützlichen Kontextinformationen wie Aktienindizes und der Wettertemperatur aufwartet. Die beiden Buttons am unteren Rand des Sperrbildschirms sind nicht länger exklusiv für die Taschenlampe und Kamera reserviert. Icon-Packs erlauben andere App-Icons von Standardanwendungen und damit einhergehend einen größeren Individualisierungsspielraum.