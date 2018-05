Fünfte Entwickler-Beta: macOS 10.13.6, iOS 11.4, tvOS 11.4 und watchOS 4.3.1

Die Arbeit an den kommenden Systemversionen schreitet rasch voran und Apple konnte in die nächste Testphase eintreten. Zwischen der dritten, der vierten und der fünften Beta lagen nämlich nur noch eine Woche, nachdem zuvor noch jeweils 14 Tage verstrichen waren. Apples Beta-Zeitraum teilt sich normalerweise in drei Abschnitte auf - zunächst zweiwöchige, dann wöchentliche Releases, dann Builds alle paar Tage. Die Buildnummern der heute erschienenen fünften Betaversionen lauten:macOS 10.13.5 Beta 5: 17F70aiOS 11.4 Beta 5: 15F5077atvOS 11.4 Beta 5: 15L5576awatchOS 4.3.1 Beta 5: 15T5567aEine Aufstellung aller Neuerungen der Systeme finden Sie in der ursprünglichen Beta-Meldung ( ). Kurz zusammengefasst sind AirPlay 2, iMessages in iCloud sowie ClassKit die wichtigsten Änderungen. Nutzer der Apple Watch erhalten zudem einen Hinweis, wenn sie veraltete Apps aus watchOS 1 starten – diese werden mit dem Update auf watchOS 5 nicht mehr funktionieren.Es wird damit gerechnet, dass alle Aktualisierungen in der finalen Version kurz vor oder zur Worldwide Developers Conference am 4. Juni 2018 erscheinen.