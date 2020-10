Freitagsschnäppchen: Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Eine schillernde Dating-Simulation und ein kampfbetontes Strategiespiel: Das sind nur zwei der Mac-Spiele, welche es heute mit kräftigen Rabatten gibt. Außerdem stellen wir wie stets einige reduzierte Apps für iPhone und iPad vor. Amazon bietet heute die cineastische Huldigung des legendären Queen-Frontmanns Freddie Mercury zum halben Preis an. Eine Überwachungskamera für Innenräume ist zurzeit ebenfalls günstig zu haben.statt 10,99 € (ab macOS 10.9)In diesem Dating-Simulator leitet der Spieler eine Partnervermittlungsagentur. Allerdings steht er dabei stets unter Beobachtung durch seine Chefin, die Dragqueen-Diva Kitty Powers. Im Verlauf von " Kitty Powers' Matchmaker" gilt es verzweifelte Kunden zu verkuppeln, wobei diese immer wieder aus riskanten Date-Dilemmas befreit werden müssen. Manchmal helfen dabei auch Styling-Tipps und kleine Geschenke.statt 10,99 € (ab macOS 10.7)Das kampfbetonte Strategiespiel basiert auf einem bekannten chinesischen Roman aus dem 14. Jahrhundert. "Three Kingdoms: The Last Warlord" spielt in mehr als 60 Städten unterschiedlicher Größe. Der Spieler muss bis zu 1.300 Offiziere dirigieren und mit über 500 Gegenständen operieren, um am Ende als Kriegsherr erfolgreich zu sein. Erschwert wird die Aufgabe von Zeit zu Zeit durch widrige Wetterbedingungen und Naturkatastrophen.- 16,99 € statt 32,99 €- 8,99 € statt 16,99 €- 0,00 € statt 10,99 €statt 5,49 € (ab iOS 14)Anybuffer ist ein zwar einfacher, aber leistungsfähiger Clipboard-Manager für iPhone und iPad. Die App speichert verschiedene Inhalte in der Zwischenablage, diese lässt sich zudem via iCloud mit anderen Geräten synchronisieren. Die Elemente im Clipboard können sortiert und in Kategorien eingeteilt werden, in denen sie sich sehr einfach wiederfinden lassen. Darüber hinaus bietet Anybuffer eine Suchfunktion.- 0,49 € statt 3,49 €- 0,49 € statt 3,49 €- 2,29 € statt 4,49 €5,49 € statt 10,99€statt 11,69 €Biopic von Bryan Singer, 2018, 135 MinutenDer Film huldigt der legendären Band "Queen" und erzählt die Geschichte des charismatischen Frontmanns Freddie Mercury, gespielt von Rami Malek. Die Zeitspanne reicht dabei von der Gründung im Jahr 1970 bis zum Live-Aid-Konzert, welches sechs Jahre vor Mercurys Tod stattfand. Der Streifen wurde mit vier Oscars bedacht, eine der begehrten Auszeichnungen erhielt der Hauptdarsteller. Der Film ist heute bei Amazon für Prime-Mitglieder zum reduzierten Preis zu haben, um ihn rabattiert zu erwerben, reicht allerdings der kostenlose Probemonat.statt 9,99 €Musikfilm von Bradley Cooper, 2018, 136 MinutenIm dritten Remake des 1937 entstandenen Klassikers "Ein Stern geht auf" spielen Bradley Cooper und Lady Gaga die Hauptrollen. Der Streifen erhielt einen Oscar für den besten Filmsong ("Shallow") und war in etlichen weiteren Kategorien nominiert. Er erzählt die Geschichte einer jungen Sängerin, die über Nacht zum gefeierten Star wird.(Actionfilm, 2002) - 3,99 € statt 9,99 €(Western, 1972) - 3,99 € statt 9,99 €(Komödie, 1982) - 5,99 € statt 9,99 €(Mafia-Drama, 1990) - 3,99 € statt 9,99 €statt 174,45 €Die zweite Generation von Apples kabellosen Hörstöpseln ist heute bei Amazon so günstig zu haben wie bei kaum einem anderen Online-Händler. Die In-Ears kommen im Standard-Ladecase, welches per Kabel aufgeladen wird. Die AirPods mit kabellosem Ladecase kosten bei Amazon aktuell 171,20 Euro statt 223,20 Euro.statt 38,98 €Die kabellose Überwachungskamera für Innenräume gibt es bei Amazon für Prime-Kunden heute mit 30 Prozent Rabatt. Um das Angebot anzunehmen, reicht allerdings bereits der kostenlose Probemonat. Der Online-Händler weist mit der reduzierten Kamera bereits auf seinen Prime Day hin, welcher in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie mit Verspätung stattfindet, und zwar am 13. und 14. Oktober. Geld sparen können Prime-Mitglieder derzeit auch beim Amazon eero WLAN-Mesh-System für 163,18 Euro und bei der fünfteiligen Alarmanlage "Ring Alarm" für 193,98 Euro : Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.