Foxconn unter Bewährung: Apple räumt Missstände im indischen Werk ein

Nach Lebensmittelvergiftung: Apple leitete Prüfung ein

Foxconn muss Verbesserungen vornehmen

Treten bei einem Unternehmen in Apples Lieferkette schwere Mängel oder andere Verfehlungen auf, so fällt das bisweilen auch auf Cupertino zurück – insbesondere dann, wenn es sich um einen großen Zulieferer handelt. Ein solcher ist Foxconn: Das Unternehmen geriet zuletzt in die Schlagzeilen, weil 159 Mitarbeiter einer Fabrik im indischen Sriperumbudur nahe der Stadt Chennai aufgrund einer Lebensmittelvergiftung, welche sie sich bei der Arbeit zugezogen hatten, ins Krankenhaus mussten. Apple stand zunächst nicht für eine Stellungnahme zur Verfügung, allerdings leitete der Konzern Untersuchungen ein – und zieht nun Konsequenzen.Neben den 159 Erkrankten, die stationär behandelt wurden, erhielten 256 Mitarbeiter eine ambulante Versorgung. Etliche Arbeiter machten ihrem Unmut Luft und protestierten gegen Foxconn – unter anderem legten sie einen Streckenabschnitt auf der Autobahn nach Chennai lahm (siehe hier ). Die Fabrik wurde daraufhin für einige Tage geschlossen. Danach wird aber nicht alles in der Produktionsstätte seinen gewohnten Gang gehen: Statt 17.000 Mitarbeiter sollen vorerst lediglich 1.000 Beschäftigte am Fließband ihren Dienst verrichten. Apple erklärte gegenüber Reuters , unabhängige Prüfer entsandt zu haben. Diese hätten Mängel in der indischen Produktionsstätte festgestellt und sich daher für diesen Schritt entschieden.Apple erklärte, dass einige der Schlaf- und Speisesäle auf dem Werksgelände nicht den Anforderungen entsprächen, welche das Unternehmen an seine Zulieferer stellt. Man arbeite nun mit Foxconn zusammen, um Korrekturen vorzunehmen und um den Standards wieder gerecht zu werden. Apple schweigt sich jedoch darüber aus, welche konkreten Defizite in der Fabrik entdeckt wurden. Bis Foxconn diese Mängel behebt, steht der Zulieferer laut Apples Wortwahl unter „Bewährung“. Für die Dauer der Schließung müssen Mitarbeiter übrigens keine finanziellen Nachteile erwarten: Die Gehälter werden weiter ausgezahlt.