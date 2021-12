Foxconn: Lebensmittelvergiftung und Proteste sorgen für Produktionsstopp

Foxconn konnte Betrieb nicht aufrechterhalten

Bei Apples Auftragsfertiger Foxconn denken viele an die in China gelegenen Standorte. Tatsächlich verfügt das Unternehmen aber über eine Vielzahl an Produktionsstätten, die in anderen Teilen der Welt liegen – darunter auch in Indien. Die im Bundesstaat Tamil Nadu gelegene Fabrik in der Hauptstadt Chennai muss nun aber vorerst ihre Pforten schließen und die Produktion von iPhones stoppen. Dieser Entwicklung gingen einige Ereignisse voraus – allen voran eine Lebensmittelvergiftung zahlreicher Mitarbeiter, welche für Entrüstung sorgte.Für 159 Mitarbeiter besagter Foxconn-Fabrik endete die vergangene Woche mit einem Aufenthalt im Krankenhaus: Laut der zuständigen Bezirksverwaltung habe es einen Ausbruch einer akuten Durchfallerkrankung gegeben. Weitere 256 Beschäftigte wurden ambulant versorgt. Für den Apple-Zulieferer bedeutet das ein Nachspiel: Viele der Arbeiter protestierten und machten auf die Lebensmittelvergiftung in der Fabrik aufmerksam, indem sie und ihre Familie einen wichtigen Streckenabschnitt auf der Autobahn nach Chennai blockierten, wie Reuters berichtet. Die Polizei habe 70 Frauen und 22 Männer festgenommen, die meisten von ihnen seien tags darauf freigelassen worden. Foxconn sah sich angehalten, die Produktion einzustellen – ob dieser Schritt auf die Demonstrationen oder die Erkrankungen der Mitarbeiter zurückzuführen ist, blieb vorerst unklar.Die Proteste verfehlten ihre Wirkung jedoch nicht: Wie nun drei Regierungsquellen gegenüber Reuters bestätigen, bleibe die Produktionsstätte in Chennai geschlossen. Ein hochrangiger Beamter, in dessen Zuständigkeit Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz liegt, nennt nähere Details: Die Fabrik sei seit Samstag nicht in Betrieb und öffne bis kommenden Sonntag nicht. Laut Polizei handle es sich um eine Entscheidung des Managements. Foxconn und Apple standen für eine Stellungnahme gegenüber Reuters nicht zur Verfügung.