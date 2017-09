Flower für iOS: PlayStation-Hit kommt auf iPhone und iPad

Time Magazine

Wind, Blütenblätter und malerische Landschaften

Der PlayStation-Klassiker Flower ist ab sofort auch für iPhone, iPad und iPod touch verfügbar (Store: ). Das Spielprinzip ist relativ simpel. Der Nutzer steuert aus der Egoperspektive den Wind in Naturlandschaften, um Blütenblätter aufzuwirbeln und vor sich her zu treiben. Daswählte Flower anno 2012 zu einem der besten 100 Games der Videospiel-Geschichte.Flower gehört zu den Vertretern des Casual-Gaming, die vor allem auf ein entspanntes und emotionales Spielerlebnis setzen. Das Spiel wirkt durch seine malerischen, farbenfrohen Landschaften mehr wie ein Kunstwerk als ein klassisches Spiel. Der Entwickler betont entsprechend die interaktiven Umgebungen der Spielwelt, die den Nutzer tief in die virtuelle Welt eintauchen lassen. Es sei ein „wunderbar ausgleichendes und harmonisches Erlebnis.“Gesteuert wird Flower, indem der Anwender das jeweilige iOS-Gerät in die Richtung neigt, in die er sich bewegen möchte. Die Reisegeschwindigkeit lässt sich je nach Nutzergeschmack variieren.Flower für iPhone, iPad und iPod touch benötigt mindestens iOS 10.3 und kostet 5,49 Euro (Store: ).