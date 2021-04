App-Updates: Chrome, Firefox und Thunderbird für Mac mit neuen Features und mehr Sicherheit

Chrome 90: AV1 und stets Vorrang für HTTPS

Google Chrome ist nicht nur Marktführer auf Windows-Rechnern und Android-Smartphones, der Browser des Suchmaschinengiganten wird auch von vielen iPhone-, iPad- und Mac-Besitzern genutzt. Zudem ist das ihm zugrunde liegende Chromium-Projekt auch die Basis weiterer Apps wie etwa Microsoft Edge. Neuerungen und Bugfixes sind also von großer Bedeutung und haben erheblichen Einfluss auf das gesamte Internet. Das vor wenigen Tagen erschienene Update bringt zwei wichtige neue Features mit.Google forciert mit Chrome 90 unter anderem die in nicht allzu ferner Zukunft anstehende Abkehr von unverschlüsselten Webseiten. Die neue Version versucht im Unterschied zum Vorgänger stets, eine Verbindung über HTTPS aufzubauen, wenn der Nutzer das Protokoll nicht ausdrücklich spezifiziert hat. Erst wenn das fehlschlägt, weil lediglich HTTP angeboten wird, greift der Browser auf das unsichere Verfahren zurück. Downloads von unverschlüsselten Seiten blockiert Googles Browser bereits seit einiger Zeit. Darüber hinaus enthält Chrome 90 einen Encoder für das offene Videoformat AV1. Es kommt nicht nur bei Streaminganwendungen zum Einsatz, sondern wird auch für Videokonferenzen genutzt und ist Bestandteil von WebRTC. Außerdem schließt Google mit dem Update einige zum Teil kritische Sicherheitslücken Etliche Security-Patches sind auch im jüngst erschienenen Firefox 88 enthalten, eine umfangreiche Liste ist wie üblich auf den Internetseiten von Mozilla zu finden. Darüber hinaus gibt es einige Neuerungen wie etwa die Unterstützung von JavaScript bei der Anzeige von PDF-Formularen. Außerdem wird die Erstellung von Screenshots erleichtert; die entsprechende Funktion lässt sich durch einen Rechtsklick auf die dargestellte Seite aufrufen, bislang musste man dafür das Menü bemühen. Firefox bittet zudem nicht mehr um die ausdrückliche Erlaubnis für den Zugriff auf Mikrofon oder Kamera, wenn deren letzte Nutzung weniger als 50 Sekunden zurückliegt. Wie angekündigt hat Mozilla die Unterstützung des nach Ansicht der Entwickler veralteten File Transfer Protocols (FTP) abgeschaltet, in einer der kommenden Versionen soll dann auch der bislang noch enthaltene Programmcode entfernt werden.Bei Mozillas Mailclient Thunderbird gibt es keinen Sprung auf eine neue Major-Version. Das Update auf 78.10 enthält folglich auch keine neuen Features, sondern beseitigt ausschließlich etliche Sicherheitslücken . Lediglich in der Windows-Version haben die Entwickler nach eigenen Angaben einige Verbesserungen hinsichtlich der Bedienung und des Aussehens vorgenommen. Nähere Angaben hierzu gibt es allerdings nicht. Nutzer von Chrome, Firefox und Thunderbird sollten die Updates möglichst umgehend einspielen.