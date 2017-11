File-Sharing-Problem: Apple gibt Tipps und aktualisiert Security Update für High Sierra

sudo /usr/libexec/configureLocalKDC

Das gestern veröffentlichte Security Update 2017-001 für macOS 10.13 High Sierra wurde ganz offensichtlich mit heißer Nadel gestrickt. In der Nacht hat Apple daher eine Aktualisierung am Security Update 2017-001 vorgenommen, mit der einige Probleme behoben werden. So konnte es zuvor passieren, dass das System nach der Installation des Updates nicht neu startete.Darüber hinaus ist es aber auch möglich, dass File-Sharing-Funktionen beeinträchtigt werden. Wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist und nun Probleme bei der Bereitstellung oder beim Zugriff auf lokale Netzwerk-Freigaben und -Volumes bestehen, müssen einige Schritte unternommen werden, um dies zu lösen.Zunächst gilt es, sich als Administrator anzumelden, was standardmäßig der Fall sein sollte. Anschließend muss die Terminal-App gestartet und folgende Befehlszeile eingegeben werden:Zu guter Letzt muss man im Terminal mit dem Administratorkennwort bestätigen. Danach ist File Sharing laut Apple wieder korrekt konfiguriert und der Umgang mit Netzwerkfreigaben kein Problem mehr.