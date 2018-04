Fehler? macOS 10.13.4 plötzlich als Update für Yosemite

Zwar bewirbt Apple macOS High Sierra sehr prominent im Mac App Store und zeigt es als große Bannergrafik an, automatische Updates gibt es aber nicht. Selbst wer den App Store so eingestellt wird, dass Programmupdates ohne Zutun des Nutzers installiert werden, findet nicht plötzlich ein neues System auf seinem Mac vor. Nur wer die Produktseite eines Major Releases wie macOS High Sierra aufruft, kann darüber auf den Mac auf den neuesten Stand bringen. In der Software-Aktualisierung selbst erhalten Nutzer von macOS High Sierra 10.13.0 bis 10.13.3 wie gewohnt den Hinweis, eine aktuellere Version stehe zur Verfügung. Allerdings lässt sich ein merkwürdiges Verhalten beobachten: macOS 10.13.4 taucht auch bei zahlreichen Anwendern auf, die noch gar nicht auf High Sierra umgestiegen sind.Eine solche Anzeige gab es bislang noch nie. Wer unvorsichtigerweise das Update bestätigt, befördert seinen Mac direkt von OS X Yosemite auf macOS High Sierra. Es erscheint aber sehr unwahrscheinlich, dass Apple einen derart offensiven Schritt unternimmt, um möglichst viele Macs auf High Sierra umzustellen. Bislang hatte wie erwähnt der Nutzer die Wahl, ob ein großes Update erwünscht ist oder nicht. Die Software-Aktualisierung des Mac App Stores war nur Updates innerhalb eines Major Releases wie High Sierra, Sierra, El Capitan etc. vorbehalten. Von der Art und Weise her, wie der Mac App Store Programme (und Systeme) präsentiert, war das jeweils aktuelle OS immer ein eigenes Produkt - und Crossgrades oder Upgrades von anderen Programmen nicht möglich.Wir gehen daher momentan eher von einer fehlerhaften Darstellung und nicht von bewusstem Verhalten aus. Dafür spricht auch, dass El Capitan und Sierra beispielsweise kein Update anzeigen. Nutzer von Yosemite sollten momentan besondere Vorsicht walten lassen, bevor einfach der Button "Alles Aktualisieren" betätigt wird. Hat man aufgrund einer bewussten Entscheidung den Umstieg bislang vermieden, so könnte nun ein unvorsichtiger Klick genau dazu führen. In unserem Forum gibt es ebenfalls eine Diskussion , die sich mit der Beobachtung befasst.