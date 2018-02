Fehler in APFS führt zu möglichem Datenverlust bei mitwachsenden Images

Der Programmierer von Carbon Copy Cloner, Mike Bombich, ist vor Kurzem über einen Fehler in Apples modernem Dateisystem APFS gestolpert, welches seit 10.13 das Standard-Dateisystem auf Macs mit SSD ist.Früher war die Ermittlung des noch zur Verfügung stehenden Speicherplatzes sehr einfach: Jede Partition hatte eine feste Größe, jede Datei belegte exakt so viel Speicherplatz wie angegeben. Unter modernen Dateisystemen ist das anders: In APFS belegen kopierte Dateien, egal wie groß diese sind, quasi keinen Speicherplatz - erst wenn sich die kopierte Datei oder die Ursprungs-Datei ändert, ist der Speicher tatsächlich belegt. Auch bei Partitionen ist die Angabe des freien Speicherplatzes nicht mehr so einfach: Teilen sich mehrere Partitionen ein physikalisches Speichermedium, ist es möglich, APFS so zu konfigurieren, dass alle Partitionen sich den Rest des freien Speichers völlig frei aufteilen können - alle Partitionen geben den Rest als freier Speicher an, obwohl dieser niemals komplett von allen Partitionen belegt werden kann.Offensichtlich ist Apple bei der Ermittlung des freien Speicherplatzes auf mitwachsenden Disk Images, die mittels APFS formatiert sind, ein Fehler unterlaufen: verwendet man das Terminal-Programm "diskimages-helper", sollte das Tool eigentlich den noch zur Verfügung stehenden Platz des Volumes anzeigen, auf dem sich das Disk Image befindet. Durch einen Fehler scheint dies bei APFS-Disk-Images nicht der Fall zu sein und "diskimages-helper" gibt zu viel zur Verfügung stehenden Speicher an. Ist die Festplatte sehr voll und es werden Daten auf ein solches Disk Image kopiert, kann es sein, dass der Kopiervorgang zwar erfolgreich abgeschlossen wird, die Daten aber trotzdem nicht vorhanden sind. Ist noch genug freier Speicher zur Verfügung, tritt der Fehler nicht auf.Mike Bombich will Apple informiert haben - es ist davon auszugehen, dass Apple den Fehler in APFS bzw. "diskimages-helper" schnell ausräumt. In der Update-Beschreibung der letzten Entwicklerversion von macOS 10.13.4-Beta gibt Apple den Fehler weder unter bekannten Problemen noch als gelöst an.