Facebook-App: WLAN finden - auf der Weltkarte

iOS-Einstellung zu den mobilen Daten ignoriert

Ende vergangener Woche hatte Facebook für die iOS-App ein Update auf Version 99 veröffentlicht (zum Update: ), welches offenbar größer ausfällt, als zunächst angenommen wurde. So hat Facebook eine neue Funktion integriert, mit der Nutzer des weltweit größten Social Networks schneller öffentliche WLAN-Hotspots finde können.Im Funktionsmenü findet sich der neue Menüpunkt "WLAN finden", mit dem man - leider nur bei aktiver Internetverbindung - registrierte öffentliche WLAN-Netzwerk in der Umgebung oder an ausgesuchten Orten der Weltkarte einsehen kann. Mittels Menüpunkt "Wegbeschreibung" lässt sich dann der Navigationsmodus der Apple-Karten aktivieren, um zum gewünschten WLAN-Hotspot zu gelangen.Achtung: Bei unseren Tests ist uns zugleich aufgefallen, dass die neue Facebook-App bei einigen Geräten offenbar die. Selbst wenn man der Facebook-App den Zugriff auf das mobile Netz verweigert, wird dieses unter Umständen verwendet. Hier sollte man also unter "Mobile Daten" > "Facebook" prüfen, ob trotz Ausschalter das genutzte Datenvolumen bei Facebook steigt.Die Facebook-App zeigt sich auch in der neusten Version bei den Systemanforderungen genügsam. Mindestens iOS 8.0 ist neben einem Facebook-Konto erforderlich, um die kostenlose App nutzen zu können. Das Wachstum der App ist allerdings nach wie vor ungebremst. Mittlerweile erreicht Facebook eine Größe von 404 MB.