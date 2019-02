FaceTime Gruppenanrufe: Trotz Freischaltung weiterhin Probleme

Kein Hinzufügen weiterer Personen möglich

Apple arbeitet wahrscheinlich bereits an Update

Vor drei Wochen wurde bekannt, dass sich FaceTime-Gruppenanrufe zum Mitlauschen missbrauchen ließen: Durch einen Trick war es möglich, das Mikrofon des Angerufenen zu aktivieren, ohne dass dieser das Gespräch überhaupt angenommen hatte. Erst nachdem der schwerwiegende Sicherheitsmangel in den Medien diskutiert wurde, schaltete Apple die Gruppenanruf-Funktionen kurzerhand komplett ab , da eine Behebung ohne Software-Update auf den Geräten selbst nicht möglich war.Mit iOS 12.1.4 und einem Zusatzupdate für macOS aktivierte Apple die Gruppenanrufe über FaceTime wieder – leider scheint sich aber ein neuer Fehler in der Umsetzung eingeschlichen zu haben.Vorher war es möglich, weitere Personen durch den Hinzufügen-Knopf zu einem bereits bestehenden FaceTime-Anruf einzuladen – unabhängig davon, mit wie vielen Teilnehmern der Anruf begonnen hat. Seit dem Sicherheitsupdate melden immer mehr Nutzer, dass sich zu einem Anruf zwischen zwei Personen keine weiteren Teilnehmer mehr hinzufügen lassen, da der entsprechende Knopf nicht aktiv sei.Sind bei Beginn des Anrufs mehr als zwei Teilnehmer beteiligt, funktioniert das Hinzufügen weiterer Personen verlässlich. Momentan gibt es keine verlässliche Möglichkeit, weitere Parteien zu einem Anruf zwischen zwei Personen hinzuzufügen – nur das Beenden und erneute Aufbauen des Gesprächs mit allen gewünschten Teilnehmern führt zum Ziel.Apple scheint sich der Problematik bewusst zu sein, wie der Konzern in einem Tweet bestätigt. Es ist davon auszugehen, dass Apple die ursprüngliche FaceTime-Funktionalität in einem kommenden iOS-Update wieder herstellt.