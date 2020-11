Nach Big Sur kommt wohl macOS 12 – wie interne Testversionen suggerieren

Apple testet macOS 11.1 und 11.2

Nach Big Sur dürfte also macOS 12 kommen

Die Versionsnummer 10 begleitete uns rund zwei Jahrzehnte lang. Während Mac OS 8 und Mac OS 9 je nur zwei Jahre lang gepflegt wurde, trat 10 bzw. "X" länger als jedes andere System an. Allerdings bezieht sich diese Aussage vor allem auf die Zählweise, denn immerhin gab es innerhalb der 20 Jahre 15 große Aktualisierungen. Der Nachfolger von macOS 10.15 Catalina outet sich hingegen als macOS 11 und markiert in mehrfacher Hinsicht den Einstieg in eine neue Ära. Neben der umgestalteten Oberfläche sowie Unterstützung von ARM-Macs betrifft dies allem Anschein nach auch die Zählweise – denn Versionsnummer 11 dürfte nur ein Jahr alt werden.Wie so oft kündigen sich bevorstehende Systemversionen zunächst in Serverstatistiken an. In dieser Woche sind die Zugriffe von eindeutigen Apple-IPs auf unsere Dienste (Synium Software) deutlich angestiegen. Dies verraten gleich zwei neue Systeme, mit denen Apple derzeit testet. Einerseits ist es 11.1, andererseits 11.2. Nun wäre es zwar theoretisch denkbar, dass es sich um die 2021er und 2022er Versionen von macOS handelt, dies klingt aber wenig wahrscheinlich. Stattdessen dürfte es sich um die beiden kommenden Aktualisierungen handeln, welche innerhalb der nächsten Monate erscheinen.Auch wenn die macOS-Versionsnummer schon seit Jahren in den Hintergrund rückte, war es dennoch eine merkwürdige Zählweise, Major Releases als .x- und weitere Aktualisierungen als .x.x-Update zu deklarieren. Für das kommende Jahr ist stattdessen fest davon auszugehen, dass der Nachfolger von macOS Big Sur als macOS 12 deklariert wird und Apple die Zahl 11 nicht zur langjährigen Marke erhebt. Für den normalen Nutzer ändert sich dadurch sehr wenig, wird ihm ohnehin ein bekannter Ort als Produktname präsentiert. Eine erste Entwicklerversion von macOS 11.1 gibt es bislang noch nicht, allerdings ist damit zu rechnen, dass die Betaphase bald beginnt. Normalerweise lässt Apple nach einem großen Update nämlich nicht allzu viel Zeit bis zum ersten Bugfix-Update verstreichen.