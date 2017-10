Erstes Motorrad mit Apple CarPlay vorgestellt

USB-CarPlay mit Pflicht zum Bluetooth-Headset

Honda hat mit dem kommenden 2018er-Modell des Gold Wing ein High-End-Reisemotorrad vorgestellt, welches zusammen mit der neuesten Elektronik erstmals auch CarPlay-Unterstützung bietet. Damit stellt es das erste Zweirad dar, welches auf Apples Schnittstelle zwischen iPhone und Bordcomputer eines Kraftfahrzeugs setzt, der nächste Schritt nach dem ersten LKW (ein Scania, MTN berichtete: ).Das Motorrad verfügt über ein 7 Zoll großes Display im Armaturenbereich. Das iPhone muss per USB-Kabel verbunden werden; dafür stehen zwei Ports in der Gepäckbox oder dem Kraftstofftank vor der Sitzbank zur Verfügung. Damit die fahr-geeigneten Apps des iPhones auf dem Display allerdings erscheinen, ist gleichzeitig eine Bluetooth-Verbindung zu einem Headset notwendig. Dies erscheint zunächst überflüssig, aber Apple schreibt vor, dass CarPlay auch per Siri-Sprachbefehl steuerbar sein muss, was auf dem nicht vor Lärm geschützten Motorrad nur mir zusätzlichem Zubehör möglich ist.Neben Siri stehen zur Steuerung weiterhin ein Vier-Wege-Joystick an der linken Lenkerstange oder ein Drehknopf auf dem Tank bereit. An gleicher Stelle befindet sich die Bedienung für Hondas übliches Infotainment-System und die Sitzheizung.CarPlay ist übrigens die einzige Smartphone-Schnittstelle im 2018er Gold Wing. Die Integration von Android Auto war angeblich ebenfalls vorgesehen, scheiterte aber an fehlender Unterstützung durch Google. Folglich können nur iPhone-Besitzer ihr Mobiltelefon mit dem Motorrad verbinden.Der Honda Gold Wing kommt in den USA im Februar 2018 auf den Markt und wird mindestens 23.500 US-Dollar kosten. Honda ist bei der CarPlay-Integration in den letzten Monaten und Jahren sehr fleißig gewesen: Neben dem bekannten Civic und Typ R sind auch Accord, CR-V, Ridgeline und Pilot inzwischen mit dem System ausgestattet. Doch auch andere Hersteller rüsten die meisten ihrer Neuwagen inzwischen mit CarPlay aus: Erst letzte Woche wurde bekannt, dass Nissan beim Kompakt-SUV Rogue von 2018 auf Apples Lösung setzen wird.Weiterführende Links: