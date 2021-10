Erste Testberichte zu den AirPods 3: Besserer Klang und Lob für MagSafe

Keine Silikonaufsätze: Für viele Nutzer vorteilhaft

Angenehme Passform der AirPods 3

Lob für die Audioqualität, aber fehlende Geräuschunterdrückung gilt vielen als Manko

Viele Nutzer von Apple-Geräten dürften dem Paketboten heute erwartungsvoll entgegenfiebern: Die meiste Aufmerksamkeit liegt zweifelsohne auf dem neuen MacBook Pro, das angesichts seiner Leistung gerade die Tech-Welt in Atem hält. Viele Anwender erfreuen sich aber eines ganz anderen Produkts: Cupertino liefert ab heute die AirPods der dritten Generation aus. Im Vergleich zum Vorgängermodell machen die Ohrhörer einen deutlichen Sprung nach vorn – zu den Ausstattungsmerkmalen zählen neue Hauterkennungssensoren, ein adaptiver Equalizer sowie die Unterstützung von 3D-Audio. Nun finden sich erste Tests zu den AirPods im Netz, die auf bislang offene Fragen eine Antwort zu geben versuchen.Die meisten Testberichte gehen recht rasch auf das Design ein, welches an eine Mischung aus AirPods 2 sowie AirPods Pro erinnert. Erwähnung findet dabei vor allem die Tatsache, dass die neuen Ohrhörer erneut ohne Silikonaufsätze auskommen und daher wenig Möglichkeiten bieten, sich dem Ohr des Nutzers individuell anzupassen. Was sich zunächst nach einem großen Nachteil anhört, muss jedoch keiner sein: So erklärt The Verge , dass gerade dieser Umstand auf viel Gegenliebe stoße. Die Ohrstöpsel würden so in den Ohren ruhen und nicht auf unangenehme Weise in den Gehörgang eindringen. Die Klangqualität habe Cupertino verbessert, 3D-Audio stecke aber nach wie vor in den Kinderschuhen. Die Passform findet lobende Worte, es gibt aber auch Kritik: Außengeräusche seien sehr deutlich wahrnehmbar, außerdem könne das Case nicht per Reverse Charging mit dem iPhone aufgeladen werden.Einige Kritiker berichten, dass ihnen die Passform im Vergleich zu den Vorgängern deutlich lieber sei: Laut CNET fallen die Ohrhörer auch während des Laufens nicht heraus. Die Wasser- und Schweißbeständigkeit wird ebenfalls positiv hervorgehoben. Der Klang sei voller und beinhalte mehr Details, der Bass komme zudem besser zur Geltung. Die Gesprächsqualität bei einem Anruf wisse zu überzeugen. Die Einbindung in Apples Ökosystem sei sehr gelungen, für Besitzer von Geräten anderer Hersteller gebe es aber kaum einen Anreiz, sich die AirPods 3 zuzulegen.Das Wall Street Journal verweist darauf, dass die AirPods Pro angesichts attraktiver Marktpreise für viele Nutzer die bessere Wahl sind. Das Noise Cancelling der Pro-Modelle biete in vielen Situationen einen deutlichen Komfortgewinn. Gizmodo greift vor allem das funktional erweiterte Ladecase auf: Dank MagSafe halte es perfekt auf einem Ladepad – ein Feature, welches zum neuen Standard werden solle. Engadget erwähnt ebenfalls die Audioqualität, die massiv angehoben worden sei: Die AirPods 3 würden knackige, saubere Höhen und konsistente Bässe aufweisen.