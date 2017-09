Erste Fotos vom Besucherzentrum des Apple Park

Das allgemeine Interesse von Apple-Enthusiasten am Firmensitz ist Apple nicht verborgen geblieben und so war auch beim Apple Park von Anfang an ein Besucherzentrum eingeplant, in dem Interessierte etwas über die Geschichte des Unternehmens und den Standort erfahren können. Bislang gab es nur wenige Bilder zu den Plänen des Besucherzentrums, welches im Wesentlichen aus einer Lounge, einem Café, einem Aussichtsbereich sowie Veranstaltungsräumen besteht.Jetzt jedoch gibt es erste Fotos vom Café des Besucherzentrums, welches sich in der Nähe des Steve Jobs Theater befindet. In Natura erinnert der Stil zumindest im Innenbereich klar an die Apple Stores, während außen eher einfache Möblierung aus simplen Stühlen und Tischen anzutreffen ist. Da die Vorbereitungen für Besucher im vollem Gang sind, ist anzunehmen, dass Apple hier die geladenen Journalisten für die morgige Keynote bewirten wird.Ob das Besucherzentrum danach seinem Namen gerecht und auch für reguläre Besucher geöffnet sein wird, ist nicht bekannt. Bislang hat Apple keine diesbezüglichen Informationen veröffentlicht. Zumindest mit Blick auf die abgeschlossenen Bauarbeiten würde nichts dagegen sprechen und auch das Personal dürfte mittlerweile vorhanden sein. Apple hatte hier bereits im Juni entsprechende Stellenanzeigen zum Betrieb des Besucherzentrums und Cafés geschaltet.