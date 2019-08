Erste Beta von Microsoft Edge Chromium erschienen: "Bereit für den täglichen Einsatz"

Geeignet für Einsatz im Alltag

Drei Entwicklungskanäle



Quelle: Microsoft

Quelle: Microsoft

14 Sprachen und Dunkelmodus

Bug-Bounty-Programm

Bislang gab es offiziell lediglich Previews für Entwickler, jetzt ist die erste Beta-Version da: Microsoft hat den Download einer für jedermann verfügbaren Testversion von Edge Chromium freigegeben. Außerdem kündigt der Windows-Hersteller ein Bug-Bounty-Programm für den neuen Browser an.An Selbstbewusstsein mangelt es Microsoft dabei offenbar nicht: Die jetzt veröffentlichte Beta-Version sei bereits "geeignet für den Einsatz im Alltag", schreibt Corporate Vice President Joe Belfiore in einem Blogbeitrag und ermuntert zum Download . Die öffentliche Testversion von Edge Chromium ist für macOS sowie Windows 7, 8, 8.1 und 10 verfügbar. Öffentliche Betas für iOS und Android gibt es noch nicht.Die Beta ist der letzte von insgesamt drei Entwicklungskanälen für Edge Chromium. Während die soeben freigegebene öffentliche Testversion etwa alle sechs Wochen ein Update erhalten wird, aktualisiert Microsoft die an Entwickler gerichtete App im "Dev Channel" wöchentlich, die "Canary" genannte Variante sogar täglich. Neue Features fließen folgerichtig erst dann in die öffentliche Beta ein, wenn sie in den beiden anderen Versionen getestet und für stabil erachtet wurden.Edge Chromium unterstützt derzeit 14 Sprachen und bietet einen Dunkelmodus. Zudem hat Microsoft den Browser mit hauseigenen Features ausgestattet, welche in Google Chrome, der ebenfalls auf Chromium basiert, nicht zu finden sind. So gibt es etwa einen "Internet Explorer Mode", in dem Unternehmen ältere Web-Anwendungen ausführen können. Zudem integriert der Windows-Hersteller selbstverständlich die hauseigene Suchmaschine Bing. Erweiterungen wie etwa Passwortmanager lassen sich sowohl aus Microsofts eigenem "Edge Insider Addons Store" als auch aus Googles "Chrome Web Store" beziehen.Gleichzeitig mit dem Erscheinen der Beta-Version hat Microsoft das Bug-Bounty-Programm für den Browser erweitert. Für gemeldete Fehler sowohl in den Dev-Channels als auch in der Beta gibt es je nach Schwere eine Belohnung von jeweils bis zu 30.000 US-Dollar. Die genauen Bedingungen hat das Unternehmen im Blog des Microsoft Security Response Center veröffentlicht.