Microsoft Edge für macOS jetzt offiziell als Vorschauversion verfügbar

Version wird täglich aktualisiert



Bereits ziemlich stabil ist die Preview von Microsoft Edge für macOS.

Browser läuft bereits stabil und schnell

Spezielle Anpassung an macOS



Zahlreiche Erweiterungen sind bereits verfügbar.

Zurzeit nur in englischer Sprache

Mac-Nutzer können nach 16-jähriger Abstinenz wieder einen Browser aus Redmond nutzen: Der Windows-Hersteller hat die Vorschauversion des auf Chromium basierenden Microsoft Edge für macOS freigegeben und zum Download zur Verfügung gestellt.Der Softwarehersteller bietet die Testversion im sogenannten "Canary Channel" an. Die dort verfügbaren Builds spiegeln den jeweils aktuellsten Entwicklungsstand wider, sie werden in aller Regel täglich automatisch aktualisiert. Derzeit steht Version 76.0.161.0 zum Download bereit. Der für Nutzer von Windows 10 bereits freigeschaltete "Dev Channel", in dem wöchentlich aktualisierte und daher etwas ausgiebiger getestete Versionen angeboten werden, soll für die macOS-Variante in Kürze zur Verfügung stehen.Obwohl es sich bei Microsoft Edge für macOS noch um eine relativ frühe Version handelt, läuft der Browser recht stabil. Da der Softwaregigant aus Redmond das Rad nicht neu erfunden hat, sondern bekanntermaßen einen Chromium-Unterbau nutzt, ist das nicht weiter verwunderlich. Allerdings setzt Microsoft naturgemäß auf ein eigenes Design, das bereits in der vorliegenden Vorschauversion erkennbar ist. Gleichzeitig wurde das "Look and Feel" der macOS-Version behutsam an die Konventionen des Apple-Betriebssystems angepasst.Zukünftige macOS-spezifische Anpassungen umfassen Microsoft zufolge unter anderem die Unterstützung der Touch Bar auf entsprechend ausgestatteten MacBooks. Auf dieser sollen sich beispielsweise Favoriten ablegen lassen, zudem wird die interaktive Leiste der Videosteuerung im Browser dienen und für Tab-Wechsel genutzt werden können. Die Steuerung von Microsoft Edge mit Trackpad-Gesten soll demnächst ebenfalls möglich sein.Microsoft Edge benötigt mindestens macOS 10.12 ("Sierra"). Derzeit gibt es die App ausschließlich in englischer Sprache. Eine deutsche Benutzeroberfläche dürfte allerdings schon bald erhältlich sein. Im Microsoft Store stehen bereits zahlreiche Erweiterungen für Edge bereit, unter anderem Adblocker und Passwortmanager, aber auch der Zugriff auf die Online-Variante von Microsoft Office und etliche Shoppingtools.