Erfolgsanalyse: In welchen Ländern das iPhone X einschlug und in welchen nicht

iOS-Anteil fast überall rückläufig

iPhone X in drei Ländern meistverkauftes Smartphone im November

Die ersten Monate eines Jahres sind stets die Zeit, in denen die Auswertungen über den Erfolg einer neuen iPhone-Generation verlässlicher werden. Die Marktzahlen des vorausgegangenen Weihnachtsquartals werden ausgewertet, Apple gibt die offiziellen Verkaufszahlen bekannt (in diesem Jahr geschieht dies am 1. Februar, siehe ). In diesen Tagen lautet die spannende Frage: Erfüllt das komplett erneuerte Highend-iPhone X die von Apple gesteckten Erwartungen, die ins Stocken geratene iPhone-Nachfrage neu anzukurbeln.Hinweise geben die jüngsten Daten des Kantar World Panels. Diese haben den Vorzug, die Verteilung der großen mobilen Plattformen wie iOS und Android nach einzelnen großen Ländern aufzuschlüsseln. Jetzt sind die Werte für den Dreimonatszeitraum September bis November 2017 herausgekommen, also erstmals mit Zahlen der frühen iPhone-X-Verkäufe. Das Resultat sieht für die großen westlichen Nationen etwas ernüchternd aus: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ging es für iOS etwa in den USA, Großbritannien, Japan und Frankreich spürbar nach unten. Die Datenerheber gehen davon aus, dass dies mit dem verspäteten Start des iPhone X zu tun hat. Just Deutschland stellt dabei aber eine Ausnahme dar. Hier wuchs der iOS-Anteil leicht von 20,6 auf 20,9 Prozent. Dies ging vor allem zulasten des sterbenden Windows Phones, welches nur noch auf 0,6 Prozent kommt. Android führt hierzulande deutlich mit 78 Prozent.Gute Nachrichten hingegen kommen auf dem großen Sorgenland Apples, nämlich dem riesigen Markt China. Hier erholte sich der iOS-Anteil im Vergleich zum Vorjahr kräftig von 19,9 auf 24,3 Prozent. Gerade dort stehen klassische Smartphone-Anbieter wie Apple, aber auch Samsung, unter dem starken Druck der aufstrebenden örtlichen Marken wie Huawei, Xiaomi oder Vivo.Die in den konkreten Zahlen für die zwölf größten Weltmärkte (alle Daten finden Sie hier: ) treffen nur Aussagen über den iPhone-Anteil im Gesamten. Die Autoren gehen aber auch konkret aufs iPhone X ein, welches im Monat November in gleich drei großen Märkten auf Platz 1 landete: Japan, Großbritannien und China. Gerade im Reich der Mitte ist das OLED-iPhone allein für 6 Prozent des Marktanteils verantwortlich. Die meisten Käufer des Gerätes sind übrigens ungewöhnlicherweise sogenannte Switcher, als frühere Nutzer von Android-Geräten. Hierzulande ist das genau andersherum: Das iPhone X wurde vornehmlich von etablierten iPhone-Nutzern gekauft. Mäßiger ist der Erfolg des iPhone X übrigens gerade im Mutterland USA: Hier blieben die Verkäufe im Startmonat November noch hinter denen der »kleinen Brüder« iPhone 8 und 8 Plus.Weiterführende Links: