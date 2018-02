Entwicklermesse WWDC 2018 vom 4. bis 8. Juni?

In den Jahren 2003 bis 2016 wurde die Worldwide Developers Conference im Moscone Center in San Francisco abgehalten - relativ weit weg vom Apple-Hauptquartier. Letztes Jahr verlegte man die WWDC ins McEnery Convention Center in San Jose und MacRumors will erfahren haben , dass Apple auch in diesem Jahr San Jose für die WWDC ausgewählt hat.Bisher hat Apple noch keinen Zeitraum für die diesjährige WWDC bekanntgegeben. Der Terminplan des McEnery Convention Center legt allerdings nahe, dass Apple die WWDC 2018 vom 4. bis zum 8. Juni abhält, da ansonsten alle anderen Wochen im Messezentrum bereits ausgebucht sind. Seit mehr als einer Dekade findet die WWDC immer im Juni statt.Die Worldwide Developers Conference ist eigentlich eine Messe für Entwickler - Apple bietet viele Sessions, auf der sich Entwickler über neue Technologien informieren und mit Apple-Entwicklern sprechen können. Allerdings ist die Keynote zur Eröffnung der WWDC für die gesamte Apple-Welt interessant: Apple wird erste Ausblicke auf macOS 10.14, iOS 12, watchOS 5 und tvOS 12 geben und vielleicht auch neue Hardware vorstellen. Im letzten Jahr beispielsweise erneuerte Apple die MacBook- und iMac-Linien.An der WWDC 2017 nahmen 5.000 Entwickler und 1.000 Apple-Mitarbeiter teil - die Karten für die Messe werden von Apple verlost und kosten rund 1.600 Dollar. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, muss im Apple-Entwicklerprogramm angemeldet sein.