Elite-Treffen: Cook erneut auf dem "Sommercamp der Milliardäre"

Ein Resort in den Bergen Idahos



Bilder früherer Veranstaltungen Bilder früherer Veranstaltungen

Schullandheim für die wichtigsten CEOs



Einen Privatflughafen gibt es ebenfalls (Foto: AP) Einen Privatflughafen gibt es ebenfalls (Foto: AP)

Seit 1983 aktiv

Die Übernahme von ABC durch Disney (1995), Jeff Bezos Kauf der Washington Post (2013), die Fusion von AOL und Time Warner (2000) oder auch Googles YouTube-Akquisition (2006) haben eines gemeinsam. Die Grundlagen für besagte Ereignisse lassen sich allesamt auf die Sun Valley Conference zurückführen, auch bezeichnet als das Sommercamp der Milliardäre. Eintritt haben nur Gäste der veranstaltenden Investmentbank Allen & Co., eingeladen sind lediglich die obersten Chefetagen – es handelt sich daher wohl um das elitärste Zusammenkommen der gesamten Tech-, Finanz- und Medienbranche.Die offiziellen Programmpunkte sind sehr einfach zusammengefasst: Es gibt keine. Das Ziel der Veranstaltung ist nämlich ein anderes, nämlich ungezwungene und persönliche Gespräche untereinander. Das Sun Valley Ressort in den Sawtooth Mountains (Staat Idaho) bietet auf den weitläufigen Anlagen Rahmenbedingungen, um sich einerseits regelmäßig über den Weg zu laufen, andererseits aber auch vertrauliche Gespräche zu ermöglichen. In diesem Jahr findet das Event vom 5. bis zum 9. Juli statt, also bis Samstag dieser Woche.Die Gästeliste liest sich vertraut, natürlich sind neben Tim Cook auch Branchengrößen wie Elon Musk, Mark Zuckerberg, Amazon-CEO Andy Jassy sowie Sundar Pichai von Alphabet (Google) mit von der Partie. Dazu kommen die beiden Netflix-CEOs, sowie die Chefs von Fox, Sony sowie weiterer Medienunternehmen. Nicht zugegen ist hingegen die Presse, weswegen es normalerweise nur wenige Fotos gibt – und auch keine regelmäßigen Stellungnahmen der Teilnehmer.Die Sun Valley Conference wird im kommenden Jahr übrigens 40, erstmals fand das Sommercamp im Juli 1983 statt. Seitdem fiel es nur einmal aus, 2020 zwang die Covid-Pandemie zur Absage. 2021 durften sich die Gäste wieder treffen, wenngleich unter strengen Sicherheitsvorkehrungen sowie der Bitte, sich möglichst nicht in Innenräumen aufzuhalten. Derlei Maßnahmen sind 2022 indes wieder Geschichte – wenngleich die angenehmen Temperaturen zwischen 20 und 26 Grad dennoch sicherlich zum Verweilen in den Parkanlagen einladen.