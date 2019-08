Ehemaliger Siri-Chef arbeitet jetzt für Microsoft

Genaue Tätigkeit noch nicht bekannt

William Stasior, bis Februar dieses Jahres Leiter von Apples Siri-Abteilung, geht zu Microsoft. Für den Software-Giganten wird er als Corporate Vice President of Technology offenbar federführend im Bereich der Künstlichen Intelligenz tätig sein.Welche exakten Aufgaben Stasior bei Microsoft übernimmt, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Windows-Hersteller teilte gegenüber CNBC lediglich mit, der ehemalige Chef von Apples Siri-Abteilung werde dabei helfen, die Technologie-Strategien im Unternehmen neu auszurichten. The Information berichtet zudem, dass Stasior die Leitung einer KI-Abteilung übernimmt und direkt Microsofts Chief Technology Officer Kevin Scott unterstellt ist.Klar ist hingegen, dass der Windows-Konzern mit William Stasior einen ausgewiesenen Experten in den Bereichen Suchtechnogien, Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz engagiert hat. Bevor er im Oktober 2012 als Vizepräsident bei Apple die Verantwortung für die Weiterentwicklung des Sprachassistenten Siri übernahm, leitete er acht Jahre bei Amazon die hauseigene Suchmaschine A9. Erfahrungen in diesem Bereich hatte Stasior bereits im Rahmen seiner Tätigkeit bei der Suchmaschine AltaVista gesammelt.Stasior hatte Apple im Februar dieses Jahres verlassen, nachdem der iPhone-Konzern gut sechs Monate zuvor die Siri- und KI-Teams zusammengelegt hatte. Über die genauen Gründe für seinen Weggang ist nichts bekannt. Berichten zufolge war entweder nach der Neuausrichtung der Abteilungen kein Platz mehr für ihn im Unternehmen oder er wollte nicht in einer weniger einflussreichen Position unter dem neuen Leiter John Giannandrea tätig sein. Im Juni hatte Stasior sich kritisch über den aktuellen Entwicklungsstand von Sprachassistenten im Allgemeinen geäußert.