Durchschnittlicher iPhone-Preis steigt auf Rekordniveau – deutlich höher als im Vorjahr

Fast 70 Dollar mehr als im Vorjahr

Unterschied zu ersten iPhone (2007)

Nicht nur gefühlt zogen die iPhone-Preise im Verlauf der letzten 13 Jahre immer weiter an. Während Mobiltelefone für 1000 Euro und mehr noch vor einem Jahrzehnt als fast undenkbar galten, haben sich die Nutzer inzwischen längst daran gewöhnt. Allerdings sind aktuelle Smartphones auch weit mehr als nur Telefone, man denke nur an die leistungsfähigen (und teuren) Kamerasysteme. Einer aktuellen Studie von Consumer Intelligence Research Partners zufolge haben die durchschnittlichen Verkaufspreise im iPhone-Sektor einen neuen Rekordwert erreicht. Demnach gaben Kunden durchschnittlichen 873 Dollar für ihr Apple-Smartphone aus, die Zahlen beziehen sich auf den US-Markt.Ein Jahr zuvor waren es hingegen nur 809 Dollar, was sich allerdings einfach erklären lässt. Mehreren Berichten zufolge griffen in diesem Jahr überraschend viele Kunden zum Pro-Modell – und zwar in einem Maße, dass Apple die Produktion anpassen musste. Wie es erst kürzlich hieß, drosselte Apple die Fertigung des iPhone 12 mini, um stattdessen mehr Exemplare des iPhone 12 Pro vom Band laufen zu lassen. Der überproportional hohe Anteil des iPhone 12 Pro sowie iPhone 12 Pro Max führt natürlich dazu, dass die Durchschnittspreise stark nach oben gehen. Da Apple den Großteil des Umsatzes mit dem iPhone erzielt, ist von einem neuen Quartalsrekord auszugehen.Verglichen mit der ersten iPhone-Generation ist der Unterschied dann aber nicht ganz so eklatant, wie es auf den ersten Blick wirkt. Damals gab es lediglich ein Modell, heute reicht die Spanne hingegen vom günstigen iPhone SE bis hin zum iPhone 12 Pro Max. Das Ur-iPhone war mit Vertrag ab 499 Dollar erhältlich – das iPhone SE ohne Vertrag ab 339 Dollar. Der effektive Durchschnittspreis lag 2007 bei mehr als 600 Dollar, inflationsbereinigt bei knapp 750 Dollar. Somit zogen die Preise für die Top-Modelle zwar massiv an – gleichzeitig bietet Apple aber auch günstigere, dennoch attraktive Modelle mit aktueller Hardware an.