iPhone-Preisentwicklung: Durchschnittlicher Verkaufspreis auf Niveau des Ur-iPhones

Durchschnittlicher iPhone-Verkaufspreis zwischen 600 und 700 Dollar

Wachsende Preisspanne zwischen iPhone-Modellen

Apple sieht sich seit Jahren mit dem Vorwurf konfrontiert, iPhones immer weiter zu verteuern, um die sinkenden Verkaufszahlen im Zuge der Marktsättigung zu kompensieren. Während der Vorwurf bei den OLED-Topmodellen, deren Preise erst jenseits der 1.000-Euro-Marke beginnen, stimmt, sieht es beim durchschnittlichen iPhone-Verkaufspreis differenzierter aus.Marktexperte Horace Dediu hat eine Grafik erstellt, auf der die Preisentwicklung seit dem ersten iPhone (2007) zu sehen ist. Den von Dediu aufgeführten Werten zufolge unterscheidet sich der Verkaufspreis des Ur-iPhones praktisch nicht vom durchschnittlichen Betrag, den Nutzer heute für ein Apple-Smartphone ausgeben.Da Dedius die Preise nicht inflationsbereinigt aufführt, ist der Anstieg von 2007 bis heute etwas steiler als mit der berücksichtigten Inflation. Das erste iPhone kostete rund 600 US-Dollar. Selbst mit hinzugerechneter Inflation (742 US-Dollar) ist der Endkundenpreis nur etwa halb so hoch wie das vollausgestattete iPhone 11 Pro Max von 2019.Dedius geht es jedoch vorrangig darum, zu zeigen, was Käufer durchschnittlich für ihr Apple-Smartphone bezahlen. Laut den Ergebnissen des Marktexperten gaben Kunden über all die Jahre im Schnitt zwischen 600 und 700 US-Dollar für ein neues iPhone aus – was preislich etwa auf dem Niveau des ersten iPhones liegt.Bei der Preisentwicklung des iPhones muss zudem die in den letzten Jahren gewachsene Modellvielfalt berücksichtigt werden. Während es vom ersten iPhone nur eine Variante (mit mehreren Speicher-Konfigurationen) gab, können Kunden im aktuellen iPhone-Portfolio zwischen sechs Modellen wählen. Die Preisspanne zwischen der günstigsten Variante (iPhone 8) und dem vollausgestatteten iPhone 11 Pro Max beträgt 1.000 US-Dollar. Entsprechend können Kunden sich zwar für ein hochpreisiges OLED-Premium-iPhone entscheiden, aber alternativ auch ein weitaus günstigeres Modell wählen.