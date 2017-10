Dropbox-App für iOS mit polarisierender Neuerung

Der Online-Speicher Dropbox hat die gleichnamige iOS-App mit einem Update bedacht (zur App: ), das einige Neuerungen mitbringt. Das erste, was Nutzern in Version 70.2 auffallen dürfte, ist die neue Startansicht nach dem Öffnen der App. Hier werden nicht nur die zuletzt verwendeten Dateien angezeigt, sondern auch ausstehende Übertragungen zu Dropbox sowie Benachrichtigungen. Ebenso sind an dieser Stelle die Dropbox Paper-Dokumente zu finden.Im diesem Zusammenhang lassen sich auch Favoriten festlegen, die in der Startansicht zwecks Schnellzugriff aufgeführt sind. Wer den eigenen Workflow vor allem auf ein manuelles Favoriten-System ausrichten will, dürfte sich darüber freuen, dass Dropbox in der Startansicht zudem das Ausblenden der zuletzt verwendeten Elemente ermöglicht.Das Update behebt auch einige Fehler. Erwähnenswert ist laut Dropbox ein behobenes Problem mit Zeitlupenvideos. Diese Videos werden auf dem iPhone nun wieder in der korrekten Geschwindigkeit wiedergegeben. Warum viele Nutzer des Updates dennoch 1-Sterne-Bewertungen vergeben, ist daher nicht ganz ersichtlich.Die Dropbox-App für iPhone und iPad setzt mindestens iOS 9.0 voraus und lässt sich mit den Basisfunktionen kostenlos verwenden. Mittels In-App-Abonnement ab monatlich 9,99 Euro stehen erweiterte Funktionen sowie mehr Online-Speicher für professionelle Nutzer zur Verfügung.