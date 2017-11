Drohnenflug: Der (fast) fertige Apple Park im Detail

In den letzten Jahren erschienen in steter Regelmäßigkeit Überflugvideos, die Apples Baufortschritte beim UFO-artigen Hauptquartier dokumentierten. Darin war gut zu sehen, wie zunächst das alte HP-Gelände samt aller Gebäude verschwand, die Erdarbeiten begannen, der große Ring im Boden entstand und dann nach und nach alle neuen Bauten in die Höhe wuchsen. Das aktuelle Drohnenvideo nimmt Zuschauer erneut mit auf eine Flugtour über das Areal, dessen komplette Fertigstellung nun in unmittelbare Nähe gerückt ist. Einige Wege sind weiterhin von roten Absperrzäunen begleitet, neben dem Hauptgebäude thront ein Erdhügel aus Abraum und es gilt noch, diverses Baugerät zu entfernen und überschüssiges Material einzulagern.Das inzwischen offiziell eröffnete Besucherzentrum, welches allen Interessierten offen steht, ist am Anfang des Videos gut zu sehen - und bereits gut gefüllt mit neugierigen Besuchern. Die Drohne fliegt auch nah an die äußeren Ränder des zentralen Rundbaus und ermöglicht einen Blick durch die Glasfronten, außerdem über die Dachpartien hinweg, die mit unzähligen Solarpanelen versehen sind. Der Innenbereich des Hauptquartiers erstrahlt nun fast komplett grün - was vor einigen Wochen noch Erdwüste war, ist inzwischen einer Baumlandschaft samt großen Teich gewichen.Allerdings tummelt sich dort immer noch schweres Gerät, um die letzten Arbeiten abzuschließen. Dies betrifft beispielsweise das Imbissgebäude, der Bereich rund um das Fitnesscenter sowie einige Bodenpartien, die noch nicht begrünt wurden. Der Einzug ins neue Hauptquartier hat zwar bereits begonnen, bis aber wirklich alle Bauarbeiter von dannen ziehen können, vergehen noch einige Wochen. Anfang 2018 wird es sicher, wenngleich die meisten verbleibenden Arbeiten in erster Linie kosmetischer Natur sind. Das Hauptgebäude selbst ist vollständig eingerichtet, die Forschungs-Center ebenfalls und Sicherheits- sowie Zufahrtskontrollen aktiv. Apples Security Checkpoints werden ganz am Ende des Videos überflogen.