Documents von Readdle 6.3: iOS-Dateimanager mit besserem PDF Reader und neuen Suchfunktionen

Apple liefert mit iOS 11 und der dazugehörigen „Dateien“-App zwar bereits einen rudimentären Dateimanager inklusive Cloudanbieter-Integration von Haus aus mit – doch es gibt nach wie vor interessante Drittanbieter-Alternativen für iPhone und iPad, die mit zusätzlichen Funktionen punkten.Einer der bekanntesten Dateimanager-Anwendungen für iOS ist Documents von Readdle (Store: ). Die neue Version 6.3 bringt neue Features mit, darunter einen optimierten PDF Reader, mehr Organisations-Optionen für Dateien und eine erweiterte Suchfunktion für MP3s.Nutzer der neuen App-Version können sich zwei Seiten einer PDF-Datei nebeneinander anschauen, was an das Lesen eines Buches oder einer Zeitschrift erinnert und insbesondere auf größeren iPad-Displays sinnvoll ist. Zudem gibt es für PDFs einen Sepia- und Nachtmodus, um das Leseerlebnis auf die Vorlieben des Anwenders und die vorhandenen Lichtverhältnisse anpassen zu können.Documents unterstützt Drag and Drop von Dateien zwischen zwei Cloud-Diensten. Nutzer können Inhalte zum Beispiel zwischen Dropbox und Google Drive oder einem lokalen Ordner hin- und herschieben. Der Favoriten-Bereich und die Thumbnail-Ansichten helfen dabei, Dateien schneller zu finden beziehungsweise zu identifizieren. Readdle zeigt außerdem auf Wunsch jetzt eine Reihe von Metadaten zu Dateien an, darunter Dateigröße, Erstellungsdatum und das Datum der letzten Änderung.Über „Documents“ verwaltete MP3s lassen sich anhand von Metadaten wie Titel, Interpret, Album und Genre suchen. Außerdem reicht fortan ein Doppeltipp links oder rechts auf ein Video, um vor- beziehungsweise zurückzuspulen.Documents von Readdle 6.3 für iPhone, iPad und iPod touch benötigt mindestens iOS 10. Die App ist kostenlos erhältlich (Store: ).