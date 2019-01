Do it yourself: Wie aus dem Apple Pencil ein "echter" Bleistift wird

Apple bietet den aktuellen Pencil ausschließlich in gebrochenem Weiß an. Eine andere Farbe kommt nur mit Skins von zumeist chinesischen Herstellern ins Spiel. Das muss auch anders gehen, dachte sich offenbar Cedric M. aus Frisco in Texas - und arbeitete Apples Originalstift so um, dass er auf den ersten Blick nicht von einem klassischen Bleistift zu unterscheiden ist.Cedric rückte dem Apple Pencil zunächst mit Sandpapier zu Leibe, um eine holzähnliche Struktur zu erzeugen, damit der Stift nicht nur so aussieht wie ein konventionelles Schreibwerkzeug, sondern sich auch so anfühlt. Anschließend bemalte er den Pencil mit Textilfarbe in klassischer Bleistiftoptik und lackierte die Spitze schwarz. Das Ergebnis präsentierte er dann auf Reddit - und erntete zahlreiche bewundernde Kommentare.Auslöser für die Bastelarbeit sei gewesen, so erklärte Cedric anschließend gegenüber MacRumors , dass er einige Dekorfolien gesehen habe, die dem Pencil das Aussehen eines Bleistifts verleihen. Er habe sich aber nicht mit der Idee anfreunden können, etwas auf den Stift zu kleben, das schief angebracht werden oder sich nach kurzer Zeit ablösen könne. Zudem verfügt er nach eigenen Angaben über ein wenig Erfahrung im Umgang mit Färbemitteln und wusste daher, dass diese zum Kolorieren von Kunststoffen eingesetzt werden können.Durch die Bearbeitung mit Sandpapier könnte sich der Apple Pencil angenehmer halten und führen lassen, da die Oberfläche aufgeraut wird. Eine detaillierte Anleitung seiner Vorgehensweise hat Cedric M. noch nicht veröffentlicht, da er das Verfahren noch verfeinern und so narrensicher wie möglich ausarbeiten will. Einer der beiden Stifte, die er zu Bleistiften umgestaltet hat, lässt sich nämlich nicht mehr mit seinem iPad verbinden.