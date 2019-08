Disney+ für 7 Dollar monatlich: 4K Qualität und 4 simultane Streams vermutlich ohne Aufpreis

Disney meint es offenbar sehr ernst mit seinen Ambitionen im Markt für Video-Streaming. Nur sieben Dollar soll das " Disney+ " genannte Angebot pro Monat kosten, wenn es im November in den USA an den Start geht. In Deutschland müssen sich Film- und Serienfans, die unter anderem auf Star Wars-, Marvel- oder Pixar-Produktionen stehen, wahrscheinlich noch bis März 2020 gedulden.Die Preise wurden bislang zwar nur in US-Dollar genannt, aber erfahrungsgemäß dürften sich die Kosten 1:1 in Euro übersetzen. Für sieben Dollar/Euro sollen Nutzer bei Disney+, wie jetzt bekannt wurde, aber sogar 4K-Auflösung nutzen können. Und mehr noch: es sollen für diesen Preis sogar bis zu vier Geräte gleichzeitig mit Inhalten von Disney+ gefüttert werden dürfen. Bei Netflix kostet alles über die Standardqualität hinausgehende Aufpreis, ebenso wie die Möglichkeit, auf mehrere Geräte gleichzeitig streamen zu können. 4K-Auflösung ist beim derzeitigen Marktführer sogar nur im "Premium"-Abo zu bekommen, das nach den letzten beiden Preiserhöhungen inzwischen 15,99 Euro monatlich kostet.Es sind aber noch weitere Unterschiede zu dem Netflix-Modell bekannt geworden. So will Disney neue Serien nicht als ganze Staffel auf einmal hinzufügen, sondern nur im eher fernsehüblichen Turnus je eine Folge pro Woche veröffentlichen. Dieses Vorgehen praktizieren auch andere Anbieter wie Netflix und Amazon gelegentlich bei manchen Serien, aber meistens werden dort ganze Staffeln auf einmal veröffentlicht. Für Freunde des Binge-Watching (abgeleitet vom englischen "binge drinking" = Komasaufen) ist das also eher keine gute Neuigkeit.Der vergleichsweise sehr günstige Abopreis von rund 7 Dollar/Euro im Monat dürfte sowohl Netflix als auch Apple durchaus einiges Kopfzerbrechen bereiten. Zwar ist absehbar, dass Disney+ bei entsprechendem Erfolg bald wie Netflix die Preise erhöhen wird, aber mit anfänglich weniger als der Hälfte der Kosten eines Netflix-Abos bei ähnlichem Umfang könnte Disney schnell viele Kunden gewinnen. Und da man bei Apple davon ausgehen muss, dass die bislang bekannt gewordenen 10 Dollar/mtl. keine Features wie 4K-Auflösung und Streaming auf mehrere Geräte beinhalten werden, dürfte es für Apple TV+ als weiteren Neueinsteiger besonders schwierig werden, schnell einen großen und möglichst treuen Kundenstamm zu gewinnen.Preissenkungen beispielsweise bei Netflix aufgrund des härter werdenden Wettbewerbs sind allerdings nicht zu erwarten. Netflix kann seine enorm hohen Produktionskosten nur schwerlich zurückfahren. Gerade Apple, für die das Streaming-Geschäft nur ein Zubrot ist und die auf ordentliche Barreserven zurückgreifen können, ist da wiederum klar im Vorteil.