Disney+: Günstigerer Tarif geplant – doch mit Werbungs-Haken

Werbebasierter Budget-Tarif soll Wachstum ankurbeln

Disney+ folgt Vorbild anderer Anbieter

Disney+ soll attraktiver für einen noch größeren Kundenkreis als bisher werden. Laut Bericht erwägt Disney dazu einen neuen Abo-Tarif, der preisgünstiger als die aktuellen Monats- und Jahresbeiträge ist. Der potenzielle Budget-Tarif hält für Nutzer jedoch einen Haken im Vergleich zu den höherpreisigen Varianten: Ähnlich wie im Privatfernsehen soll Disney auf Werbespots setzen, damit sich das günstigere Abomodell für das Unternehmen rechnet.Disney+ zählt zu den Überfliegern der Streaminganbieter. Nachdem Disney im November 2019 – und damit nur wenige Tage nach Apple TV+ – den Marktstart des hauseigenen Services verkündet hatte, ging es in der Folge steil bergauf. Mit mittlerweile über 130 Millionen Abonnenten liegt Disney+ hinter Netflix und Amazon Prime Video auf Platz 3 der beliebtesten Streamingdienste für Filme und Serien. Bis 2024 sind 230 bis 260 Millionen Kunden geplant. Um das dazu benötigte Wachstum voranzutreiben und den Platzhirschen noch mehr Konkurrenz zu machen, möchte Disney in Zukunft laut Bericht einen preisgünstigeren Tarif einführen.Zusätzlich zu den "normalen" Abo-Varianten des Dienstes sollen Kunden so eine günstigere Möglichkeit erhalten, die angebotenen Filme und Serien anzuschauen – inklusive Werbespots. Bezüglich des Preises eines Günstig-Tarifs von Disney+ ist aktuell noch nichts bekannt – er dürfte aber deutlich unter den bisherigen Abo-Optionen liegen. Alternativ gäbe es die Möglichkeit, den Preis der normalen Tarife zur Einführung des Budget-Abos zu erhöhen.Zunächst soll der werbebasierte Tarif nur in den USA beginnen. Der aktuelle Monatstarif von Disney+ liegt bei 8 Dollar in den USA (8,99 Euro in Deutschland). Disney+ würde damit erstmals in einem der angebotenen Tarife auf Werbeeinblendungen setzen. In welchem Umfang das Unternehmen die Werbespots einsetzen möchte, lässt sich aktuell nicht abschätzen. Hybrid-Tarife (Abogebühr + Werbeeinblendungen) sind in den USA bereits recht verbreitet. Anbieter wie Discovery+ und Paramount+ bieten entsprechende vergünstigte Abo-Varianten an.