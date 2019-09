Disney-CEO Bob Iger verlässt Apple

Nun wohl doch erkennbare Interessenkonflikte

Iger verlässt Apple in Dankbarkeit

Acht Jahre lang war Disney-CEO Bob Iger eine jener marktübergreifend bekannten Personen, welche in Apples Board of Directors dienen. Vor einigen Monaten hatte es aber bereits erhebliche Zweifel gegeben, ob diese Lösung noch lange funktionieren kann. Das Board of Directors, welches im US-Recht eine Rolle irgendwo zwischen Verwaltungs- und Aufsichtsrat einnimmt, ist normalerweise immer mit prominenten Vertretern anderer Unternehmen besetzt. Eine wichtige Einschränkung: Interessenkonflikte darf es dabei natürlich nicht geben. Als Apple und Google noch enge Freunde waren, saß beispielsweise sogar der damalige Google-CEO Eric Schmidt in Apples Board of Directors, musste nach der Android-Vorstellung dann aber aufgrund einer offensichtlichen Konkurrenzsituation seinen Stuhl räumen.Während Bob Iger noch vor wenigen Monaten argumentierte, er könne trotz Apples Einstieg in den Streamingmarkt keinen Interessenkonflikt erkennen, hat sich die Einschätzung nun aber gewandelt. Apple TV+ geht am 1. November an den Start, Disyney+ folgt zwei Wochen später. Offensichtlich wollten Iger und Apple jetzt bereits Tatsachen schaffen, weswegen der Rücktritt bereits in diesem Monat verkündet wurde. In einer Meldung an die Börsenaufsichtsbehörde lässt sich der 10. September als Stichtag finden.Iger betont, dass es eine große Ehre war, acht Jahre lang im Apple-Board zu dienen. Er habe allergrößten Respekt für Tim Cook, sein Team und alle anderen Board-Mitglieder. Zwar nennt Iger keine Details, warum er nun doch nicht mehr für Apple tätig sein kann, allerdings bedarf es angesichts der veränderten Marktsituation wohl auch keiner detaillierteren Stellungnahme mehr. Selbst wenn Apple und Disney nicht als erbitterte Konkurrenten anzusehen sind, so gibt es dennoch eindeutige Überschneidungen im Betätigungsfeld – weswegen Marktbeobachtern ein solcher Schritt ohnehin als unvermeidbar galt.