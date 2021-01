Die neue Themenwoche »Lichter« hat begonnen

Die letzten Gewinner

Faszinierende Lichteffekte lassen sich sowohl mit künstlichen Lichtquellen als auch mit dem natürlichen Umgebungslicht erreichen. Gezielt eingesetzt und gekonnt aufgenommen können daraus kreative Lichtkunstwerke entstehen. Unter dem Thema »Lichter« suchen wir diese Woche nach ebensolchen Bildern mit einer besonderen Beleuchtung oder außergewöhnlichen Lichtverhältnissen. Teilen Sie Ihre besten Fotos in unserer Themenwochen-Galerie mit anderen Nutzern. Darüber hinaus können Sie hier bis zum 01.02. auch andere Beiträge diskutieren und bewerten. Der Sieger erhält wie üblich ein Jahr lang MTN werbefrei oder eine App von Synium Software nach Wahl.Die Themenwoche wurde ursprünglich von MacTechNews-Lesern ins Leben gerufen und läuft nun schon seit vielen Jahren. Alle Mitglieder der Community können ihre eigenen Beiträge einbringen sowie Bilder anderer kommentieren, diskutieren und bewerten. Anhand der Sterne-Bewertungen küren wir am Ende ein Siegerbild. Die Redaktion wünscht allen Teilnehmern viel Spaß beim Suchen, Knipsen, Teilen und Diskutieren.In Themenwoche 162 wurde es recht bunt in unserer Galerie. »Farbenpracht« hieß das Thema, zu dem wir zahlreiche farbenrohe Beiträge erhielten. Darunter auch das Gewinnerfoto von warp10. »Letztens auf einem Bahnsteig« zeigt eine kunterbunte Szene an einem japanischen Bahnhof. Ermittelt wurde der Sieger wie immer durch die Sternbewertung über jedem Bild und die Anzahl der Aufrufe.Die vorherige Themenwoche »Technik-Nostalgie« war geprägt von Erinnerungen an lieb gewonnene Hardwareschätze und diverse elektronische Geräte. Mactelge stellte mit seinem Beitrag »von wegen Streaming …« einen alten FM-Tuner zur Schau und holte sich den verdienten Sieg.Zuvor lieferte uns der Nutzer netspy passend zum Thema »Dunkelheit« die Aufnahme mit dem Titel » Akt in s/w «.