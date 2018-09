Die nächste Betarunde: macOS 10.14 Mojave Beta 10

Keine neuen Builds der anderen Systeme

In der kommenden Woche gibt Apple bekannt, wann die finalen Versionen von iOS 12, tvOS 12, watchOS 5 und wohl auch macOS 10.14 Mojave auf den Markt kommen. Am 12. September findet das alljährliche Herbst-Event statt, mit der Freigabe der Updates ist für Dienstag oder Mittwoch in der Folgewoche zu rechnen. macOS 10.14 wird wohl wieder einige nach den anderen Systemen offiziell zur Verfügung gestellt – so wie es auch in der vergangenen Jahren der Fall war.In der Zeit vor einem großes Software-Update verteilt Apple üblicherweise in rascherer Folge neue Betaversionen, so auch heute. Eine Woche und einen Tag nach der letzten Beta erschien soeben der zehnte Testbuild von macOS 10.14 Mojave – weiterhin behält Apple den Wochentakt bei und veröffentlicht noch nicht zwei Betaversionen pro Woche. Apple wählte nicht den gestrigen Tag für das aktuelle Mojave-Update, da in den USA "Labor Day" war, ein landesweiter gesetzlicher Feiertag in den Vereinigten Staaten.iOS 12, tvOS 12 und watchOS 5 wurden zuletzt am Freitagabend aktualisiert, erhielten heute allerdings keine neuen Testversionen. Man kann davon ausgehen, dass entweder noch in dieser Woche oder zum Event am kommenden Mittwoch die "Golden Master"-Version erscheint – also jener Build, der direkt zur finalen Version werden kann.Keine neuen Betaversionen gibt es zum aktuellen Zeitpunkt außerdem von Xcode, das schon überraschend lange nicht mehr aktualisiert wurde, sowie den sonstigen Programmen im Download-Bereich des Entwicklerportals. Die Buildnummern der aktuellen Betaversionen im Entwicklerbereich lauten folgendermaßen – in Klammern angegeben ist das jeweilige Veröffentlichungsdatum.macOS 10.14 Mojave Beta 10: 18A384a (4. September)iOS 12 Beta 11: 16A5365b (27. August)watchOS 5 Beta 9: 16R5360a (23. August)tvOS 12 Beta 9: 16J5360a (27. August)Xcode 10 Beta 6 (13. August)macOS Server 5.7 Beta 4 (23. August)Apple Configurator 2.8 Beta 2 (23. August)Shortcuts Beta 3 (15. August)