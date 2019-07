Die „geheimen“ Boardrooms der Apple Stores

Stühle von Ive-Freund Naoto Fukasawa



Spezialangefertigte Tische



Hochwertige Lampen und Vasen

Viele der größten Apple Stores weltweit haben zusätzlich zu den eigentlichen Verkaufsräumen auch einen sogenannten „Boardroom“, den Apple für besondere Anlässe nutzt – darunter Geschäftstreffen und private Veranstaltungen. Kunden haben in der Regel keinen Zutritt. Das Unternehmen beschreibt die Räumlichkeiten als Orte, an denen sich in intimer Atmosphäre alle Arten von Geschäftsstrategien präsentieren lassen.Die Ausstattung des jeweiligen Raumes ist entsprechend selbst für Apple-Verhältnisse äußerst hochwertig. 9to5mac hat sich genauer angeschaut, welche Möbel und Deko-Artikel das Unternehmen aus Cupertino verwendet. Während manche Produkte von prominenten Designern stammen, sind bestimmte Möbel komplette Apple-Eigenkreationen.Die Sitzgelegenheiten der Boardrooms sind vielfältig. Den Kern bilden Hiroshima-Stühle von Maruni, die Naoto Fukasawa entwarf. Fukasawa ist ein guter Freund von Apples Design-Ikone Jony Ive. Apple nutzt die gleichen Stuhl-Modelle im Café des Apple Park Visitor Center.Seit 2017 verwendet Apple zudem CH25-Sessel von Hans J. Wegner im Eichen-Design. Zusätzlich dazu gibt es farblich passende Sofas, die sich an den Brauntönen der Apple Stores orientieren.Anders als die Stühle sind die Konferenztische keine Maruni-Produkte. Höchstwahrscheinlich handelt es sich um Sonderanfertigungen für Apple. Die Haupt- und Nebentische sowie die Regalflächen folgen – wenig überraschend – dem gleichen Designstil. Hinzu kommen an der Wand befestigte Schränke, deren Größe sich am jeweiligen Raum orientiert.Auch bei den Lampen und Vasen spart Apple nicht. Das Unternehmen nutzt die Modelle Snoopy Table Lamp von Achille Castiglioni und Atollo glass von Vico Magistretti. Der Apple Store an der Champs-Élysées in Paris scheint das einzige Ladengeschäft zu sein, in dessen Boardroom Apple auf die Stehlampe Akari 10A von Isamu Nouchi setzt.Bei Vasen und anderen Deko-Stücken nutzte Apple lange Zeit diverse Produkte aus der Alvar Aalto Collection. Inzwischen unterscheidet sich die diesbezügliche Ausstattung von Apple Store zu Apple Store zum Teil erheblich. Zu nennen ist beispielsweise die Lyngby-Vase von Lyngby Porcelain.