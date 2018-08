Die Smartwatch-Welt: Beliebteste Modelle, Hersteller und Trends – und kaum jemand kauft die Apple Watch Series 3

Der weltweite Smartwatch-Markt ist im zweiten Quartal des Jahres deutlich gewachsen, so eine aktuelle Studie. Wesentlich mehr Kunden griffen zu einer der verschiedenen Computer-Armbanduhren, wobei in der vorliegenden Aufstellung tatsächlich nur Smartwatches und nicht auch Fitness-Armbänder betrachtet werden. Branchenübergreifend gelte die verhältnismäßig kurze Akkulaufzeit als eines der vorrangigen Probleme. Die Hersteller reagieren auf diese Herausforderung recht ähnlich und konzipieren das Innenleben immer kompakter, damit größere Akkus Platz finden. Auch die generelle Effizienz ist eine wichtige Stellschraube, beispielsweise durch Technologie wie LPWA (Low Power Wireless Access). Blickt man auf die Stückzahlen, so ergibt sich ein klares Bild. Weiterhin führt Apple den Markt deutlich an und setzt mehr Geräte als die Konkurrenz ab. Damit einher geht, dass Apples Margen wie üblich auch sehr gesund ausfallen, was Apple zudem zum profitabelsten Anbieter macht.Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum musste Apple auf dem stark wachsenden Markt aber Anteile einbüßen. Von 48 Prozent ging es auf 41 Prozent der abgesetzten Geräte hinab, gefolgt von Fitbit mit 21 Prozent. Mit der Versa-Baureihe konnte Fitbit viele Kunden anziehen und steigerte sich daher um 13 Prozentpunkte. Auf dem dritten Platz liegt Fossil mit 6 Prozent (+2), gefolgt vom Neueinsteiger Amazfit (Tochterunternehmen von Huami, Fertiger vieler Xiaomi-Produkte) mit 4 Prozent, Garmin mit konstanten 3 Prozent und Samsung mit deutlichen Verlusten auf nur noch 2 Prozent. Sämtliche anderen Hersteller bringen es zusammen auf 26 Prozent Marktanteil, ein Jahr zuvor waren 30 Prozent.Counterpoint betont, dass die Entwicklung des Smartphone-Marktes, auf dem Android in sehr kurzer Zeit iOS überholen konnte, in der Smartwatch-Welt nicht zu beobachten ist. Mehrere erfolgreiche Systeme tummeln sich parallel, angeführt von watchOS, Fitbit OS oder Samsungs angepasstes Tizen OS. Google will im kommenden Jahr eine neue Version des wear OS vorstellen und vor allem die Probleme aktueller Benutzeroberflächen mit Googles System angehen.Nach einzelnen Modell sortiert ist Apple gleich zweimal in den Top 5 vertreten. Das beliebteste Modell im Zeitraum April bis Juni 2018 war eindeutig die Apple Watch Series 1 – fast 90 Prozent der Käufer einer Apple Watch entschieden sich für die günstige Baureihe, wohingegen nur wenige Kunden zur LTE-Variante griffen. Wer keine Mobilfunkanbindung benötigt, griff fast immer zur Series 1, kaum jemand zur Series 3 ohne LTE. Im Jahresvergleich legten Apples Stückzahlen um 17 Prozent zu – also weniger als der Marktdurchschnitt, weswegen der Marktanteil auch sank.