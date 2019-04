Die Filme und Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Dieser Disclaimer gilt

Wer eine Präsentation oder eine Diashow gerne mit Kommentar versehen möchte, findet genauso in unserer Schnäppchenliste den richtigen Kandidaten, wie zum Lesen von Reddit News. Das gilt gleichermaßen für Menschen auf der Suche nach einer professionellen Astronomie-Software, einem umfangreichen Datei-Manager oder einem Tool, um aus Videos Bilder herauszulösen. Andere Dienstprogramme kümmern sich um das richtige Lernen von Vokabeln und das Verschmelzen von Fotos (Morphing).Interessante Charaktere und ihr Wandel im Laufe von einschneidenden Ereignissen stehen im Fokus der Filme der Woche. Zum einen ergeben die Geschichten von Personen der Zeitgeschichte, wie des Digital-Visionärs Steve Jobs und der Kriegsreporterin Marie Colvin, Filmstoff. Zum anderen müssen die fiktiven Charaktere der restlichen Filme mit allerlei krassen Gegebenheiten klar kommen und reagieren dabei auf ganz unterschiedliche Weise.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr.Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 3,49 Euro (ab iOS 8)Der „Passwort-Tresor“ unterstützt Touch ID, eine unbegrenzte Anzahl von Datenbanken und Ordnern, zudem beinhaltet er eine Schnell-Suche.statt 5,49 Euro (ab iOS 11)In dem schön gemachten Knobelspiel kombiniert man Pflanzen zu neuen Wesenheiten und enthüllt Geheimnisse des magischen Waldes.statt 43,99 Euro (ab iOS 9)SkySafari rühmt sich, die professionellste Astonomie-App auf dem Markt zu sein. Die 25 Millionen Sterne aus 2,6 Millionen Galaxien lassen sich per In-App-Kauf noch erweitern.Wem eine kleinere Datenbank reicht, greift zur "Plus"-Version für 10,99 statt 16,99 Euro (ab iOS 8).statt 5,49 Euro (ab iOS 9)Der Multifunktions-Dateimanager eignet sich zum Lesen, schützen, (de-)komprimieren, übertragen, ordnen und bearbeiten von etlichen Dateitypen.statt 5,49 Euro (ab iOS 8)Porträts lassen sich mit dieser App problemlos ineinander animieren und mit Musik unterlegen, die Ergebnisse als Videos teilen.statt 21,99 Euro (ab iOS 9.3)Egal ob Diashow oder kommentierter Zeitplan: Mit der App versieht man Fotos und Videos mit Text- oder Audio-Kommentaren, der eigenen oder einer mitglieferten Text-to-Speech-Stimme.statt 21,99 Euro (ab macOS 10.10)Zugleich Vokabelheft und -Trainer hilft das Programm dabei eine neue Fremd- oder Fachsprache zu erlernen. Eine riesige Datenbank bietet fertige Sets an.statt 4,49 Euro (ab macOS 10.10)Alle Sureddit-Feeds bekommt man mit dieser App übersichtlich angezeigt und kann sie verwalten. Zusätzlich gibt es Alarme und ein Widget.statt 8,99 Euro (ab macOS X 10.13)Das Tool extrahiert Einzelbilder präzise und ohne Qualitätsverlust aus Videos in alle gängigen Formate. Eine Stapelverabreitund hilft bei Fotoserien.statt 10,99 Euro (ab macOS X 10.10)Das Astronomieprogramm beherrscht eine Fülle von Funktionen, um sich über das Universum und seine Bestandteile zu informieren.Auch im Angebot:statt 32,99 Euro (ab macOS 10.10)statt 64,99 Euro (ab macOS 10.10)statt 11,99 Euro ( Leihe: 4,99 Euro THriller mit Rosamund Pike, Jamie Dornan, Stanley Tucci. Regisseur: Matthew HeinemannRotten Tomato: 89%, Metacritic: 75Die Geschichte der berühmtesten Kriegsreporterin der Welt führt den Zuschauer in umkämpfte Gebiete, etwa das belagerte Homs, und den Gegensatz von Luxus und Elend.statt 11,99 Euro ( Leihe: 4,99 Euro Drama mit Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonatan Shiray. Regisseur: Samuel MaozRotten Tomato: 94%, Metacritic: 90Ein Architektenpaar aus Tel Aviv muss den Tod des eigenen Sohnes während dessen Militärdienstes verkraften. Der Vater reagiert mit Wut, doch dann wendet sich die Geschichte.statt 11,99 EuroKomödie mit Regina Hall, Tiffany Haddish, Larenz Tate, Mike Colter. Regisseur:Malcolm D. LeeRotten Tomato: 90%, Metacritic: 71Vier Freundinnen lassen alte Collegezeiten aufleben und stürzen sich in ein wildes Wochenende voller irrwitziger Eskapaden und Abenteuer.statt 9,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Action mit Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones, Jeffrey Tambor. Regisseur: Guillermo del ToroRotten Tomato: 86%, Metacritic: 78Hellboy und seine paranormalen Freunde kämpfen gegen einen dämonischen Bösewicht aus einer mystischen Parallelwelt und seine bizarren Kreaturen.statt 9,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Episodenfilm mit Philip Seymour Hoffman, Tom Cruise, Julianne Moore. Regisseur: Paul Thomas AndersonRotten Tomato: 83%, Metacritic: 77Eine faszinierende und unterhaltsame Studie mehrerer krisengeschüttelter Charaktere, die sich an verschiedenen Punkten gegenseitig über den Weg laufen.statt 9,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Biopic mit Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen. Regisseur: Danny BoyleRotten Tomato: 86%, Metacritic: 82Der Film beleuchtet das Leben des Digital-Visionärs und schaut hinter die Kulissen der wegweisenden Produktpräsentationen von Apple.