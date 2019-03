Die Filme und Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Bitte beachten

iOS App Store

iDevice - Check device – gratis

InShort: Project and Workflow – 5,49

Site Audit Pro – 13,99

Mac App Store

New Year MacOS Bundle – mindestens 6,00

Escape 2 – gratis

EXIF Cleaner Pro – 1,09

iTunes Movie Store

Duma: Mein Freund aus der Wildnis – 3,99

Shape of Water – 9,99

Zodiac - Auf der Spur des Killers – 5,99

Aus dem Business-Bereich stammen die Apps, um professionelle Diagramme zu erstellen oder Audits abzuhalten. Für alle Anwender interessant ist der kostenlose Systemmonitor für das iPhone/iPad und die Music-App-Alternative. Wer mit Live-Fotos arbeitet, freut sich über einen Konverter in animierte GIF- oder Video-Dateien. Über alle Apple-Plattformen hinweg lässt sich die Zwischenablage mit einer weiteren Lösung nutzen. 49 weitere Apps hat Bundlehunt zusammengetragen und sie mit Preisen zwischen einem und fünf Dollar versehen. Um mitzumachen, muss man sich registrieren und 5 Dollar extra zahlen. Ein Deal, der angesichts der Hochkaräter im Paket lohnt.Zwei gefühlvolle und lustige Filme beschäftigen sich mit kleinen Jungen auf Abenteuerreise, während einer eine Liebesgeschichte in Zeiten des Kaltes Krieges erzählt. Spannung und Action liefern eine Superhelden-Verfilmung und David Finchers Jagd auf einen Massenmörder, dessen Vorbild es in den USA wirklich gegeben hat.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr.Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 3,49 Euro (ab iOS 9)Der Systemmonitor teigt die wichtigsten Infos und Lasten in Echtzeit an. Umfassende Hardware-Tests lassen sich per In-App-Kauf dazubuchen.statt 7,99 Euro. (iOS 8+)Prozessdiagramme und Monitoring von komplexen Prozessen sind die Kernaufgaben dieser App. Dabei lassen sich Gantt-Charts und PERT-Diagramme erstellen.statt 3,49 Euro (iOS 9.1+)Um Live-Fotos schnell und bequem zu speichern und zu teilen, bietet die App Konverter für Video- und GIF-Abfolgen – das ganze funktioniert auch andersrum.statt 1,09 Euro (ab iOS 8)Über 100 Rätsel bietet das schlichte Spiel voller optischer Illusionen. Dabei ist das Prinzip einfach, doch die Herausforderungen vielschichtig.statt 6,99 Euro (ab iOS 11)Mithilfe der wohlgestalteten und funktionsreichen App gelingt es Nutzern von Mastodon und Pleroma die Micro-Bloggin-Dienste optimal zu nutzen.statt 3,49 Euro (ab iOS 10.3)Der Musik-Player arbeitet auch mit NAS-Laufwerken und Apache-Webservern zusammen und unterstützt große Bibliotheken unter anderem mit übersichtlichen Navigationshilfen.statt 18,99 Euro (ab iOS 9)Das Programm hilft Profis beim Abhalten von Audits und Inspektionen unter anderem mit Mängellisten, Foto-Integration und branchenspezifischen Layouts.statt 4,49 Euro (ab iOS 9)Das Erlernen und Lehren von Typografie vereinfacht diese wohlgeratene Mischung aus Galerie, Enzyklopädie und Geschichtslexikon.statt 954,99 Euro (ab macOS X 10.6)Mit fünf US-Dollar schaltet man das Bundle frei, dann hat man Zugriff auf 49 Apps, die zwischen einem und fünf Dollar kosten (heruntergesetzt von 10$ bis 299$). Darunter MacPilot 10, Font Manager Deluxe und Librarian Pro 4.statt 8,99 Euro (ab macOS 10.11)Die Software misst die Zeit, die man auf bestimmten Web-Seiten verbringt. Anhand der Liste kann man beispielsweise seinen Social-Media-Konsum im Auge behalten.statt 21,99 Euro (ab macOS 10.7.5)In dem Science-Fiction-Action-RPG führt der Spieler eine junge Frau, die in einer futuristischen Stadt Abenteuer mit einer außergewöhnlichen Waffe erlebt.statt 4,49 Euro (ab macOS X 10.13)Über mehrere per iCloud verbundene Geräte lassen sich über diese App Texte, Bilder, URLs und weitere Inhalte aus der Zwischenablage teilen.statt 2,29 Euro (ab macOS 10.8)Mit einem Klick entfernt der Cleaner alle EXIF-Daten aus den Fotos, welche etwa die Kamera dort hineingeschrieben hat (Geo-Informationen, Kameramodell…).statt 9,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Familienfilm mit Hope Davis, Campbell Scott, Eamonn Walker. Regisseur: Carroll BallardRotten Tomato: 93%, Metacritic: 82Der zwölfjährige Xan begibt sich auf eine mitreißende Reise, um einen Geparden in die Wildnis zurückzubringen, den er aufgezogen hat.statt 9,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Komödie mit Alex Etel, Lewis McGibbon, James Nesbitt. Regisseur: Danny BoyleRotten Tomato: 88%, Metacritic: 74Ein Koffer voll Geld wirft Anthony und seinen neunjährigen, verträumten Bruder Damian in ein lustiges aber auch gefühlvolles Abenteuer.statt 11,99 EuroDrama mit Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins. Regisseur: Guillermo del ToroRotten Tomato: 92%, Metacritic: 87Während des Kalten Krieges arbeitet die einsame Elisa in einem US-Hochsicherheitslabor und gerät in eine poetische Liebesgeschichte, die mit vier Oscars ausgezeichnet wurde.statt 11,99 EuroAction mit Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright. Regie: Patty JenkinsRotten Tomato: 93%, Metacritic: 76Die unbesiegbare Amazonen-Prinzessin verlässt ihre Insel und greift in den Weltkrieg ein. Daraufhin erkennt sie ihre wahren Kräfte und ihre Bestimmung.statt 9,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Thriller mit Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr. Regisseur: David FincherRotten Tomato: 90%, Metacritic: 78Vom legendären Chiffre-Massenmörder inspiriert, inszenierte Fincher diese Jagd von Männern, die den vielen Hinweisen hinterherhechten – und sich selbst schaden.