Die Filme und Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

iOS App Store

Mac App Store

iTunes Movie Store

Eine Menge Tools – etwa ein alternativer Kalender, eine App für gute Körperhaltung und ein Gratis-Scanner – liegen im Schnapper-Korb der Woche. Fischers Weltalmanach war schon zu nicht-digitalen Zeiten eine Referenz, auch die App-Ausgabe glänzt mit fundierten Informationen und reicher Bebilderung.Mit einer Kollektion von sieben Filmen, die insgesamt 30 Oscars gewonnen haben, startet die Liste dieses Bereichs. Darunter sind aus verschiedenen Genres schöne, traurige und spannende Streifen versammelt.

iOS App Store

statt 5,19 Euro (iOS 10+)In dem Rollenspiel führt der Spieler eine Art Blockwart einer dystopischen Zukunft, der die Mieter eines Wohnblocks ausspionieren, verwanzen und verraten muss.statt 5,49 Euro (ab iOS 8)Im August machte der Stealth-Shooter einige Furore und erreichte Top-Wertungen. Per Dual-Stick bewegt der Spieler seinen Kämpfer aus der Vogelperspektive heraus.statt 7,99 Euro (ab iOS 8)Der leistungsstarke Kalender bietet anpassbare Ansichten, Vorlagen und erweiterte Optionen für wiederkehrende Ereignisse.statt 9,99 Euro (ab iOS 9)Über 300.000 geografische, demografische und politische Daten sowie 900 Grafiken, Bilder und Tabellen bietet die Offline-Enzyklopädie in ihrer Jubiläumsausgabe.statt 4,49 Euro (ab iOS 9)Im iBook-ähnlichen Regal können Anwender Bücher und Vorschläge sammeln und ordnen – die App unterstützt internationale Bookstores, wie Amazon oder Google Books.statt 0,99 Euro (ab iOS 8)Automatisch schneidet die App Bilder auf darin enthaltene Dokumente zu oder der Nutzer passt den Ausschnitt per Hand an.statt 5,49 Euro (ab iOS 7)Am Körper getragen erkennt die App eine krumme Körperhaltung und macht den Nutzer darauf aufmerksam. Zudem lassen sich ein Timer und Vibrationen einstellen.statt 10,99 Euro (ab iOS 8)Sonderzeichen organisiert die App mit Hilfe von Kategorien und Favoriten, zudem präsentiert sie den Zeichensatz mit einem Tap.

Mac App Store

statt 10,99 Euro (ab macOS X 10.9.5)Der überarbeitete Strategieklassiker unterstützt Retina bzw. 5K-Auflösung und bietet Kriegseinsätze fern der Genfer Konvention.statt 4,49 Euro (ab macOS 10.12)Die Anwendung misst den Schallpegel in Dezibel (dB) und bietet Funktionen zum Analysieren des Klangspektrums.statt 3,49 Euro (ab macOS 10.14)Alle Apps an, die in einer „Sandbox" des Betriebssystems laufen, zeigt diese App an – und welche Zugriffsrechte sie haben.

iTunes Movie Store

statt 49,99 EuroSammlung aus Spotlight, No Country For Old Men, Zeit der Zärtlichkeit, American Beauty, A Beautiful Mind, Eine ganz normale Familie und Forrest Gump.Neben Meilensteinen der Filmgeschichte wie Forrest Gump oder American Beauty enthält die Sammlung auch unbekanntere Preisträger wie die Enthüllungsjournalisten-Story „Spotlight".statt 8,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro ).Drama mit Cate Blanchett, Geoffrey Rush, Joseph Fiennes. Regisseur: Shekhar KapurRotten Tomato: 82%, Metacritic: 75Cate Blanchett erhielt einen Golden Globe für ihre Darstellung der britischen Königin in einem Netz von Intrigen und Verschwörungen.statt 13,99 Euro ( Leihe: 4,99 Euro Komödie mit Harry Dean Stanton, David Lynch, Ron Livingston. Regisseur: John Carroll LynchRotten Tomato: 97%, Metacritic: 79Ein 90jährige Eigenbrötler, Atheist und Freigeist fühlt dem Leben nochmal auf den Zahn und begegnet dabei skurilen Nebendarstellern.statt 8,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Dokumentation mit Ben Chase, Jonothon Lyons, Magnus Tonning Riise. Regie und Buch: Brian OakesRotten Tomato: 91%, Metacritic: 73Zwei Jahre lang war der Kriegsberichterstatter in Syrien verschollen bis seine öffentliche Exekution Schockwellen auslöste. Der Film über ihn lässt Mitgeiseln, Familie und Freunde zu Wort kommen.statt 8,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Drama mit Brie Larson, Jacob Tremblay, Sean Bridgers. Regisseur: Lenny AbrahamsonRotten Tomato: 94%, Metacritic: 86Eine Mutter zieht ihren fünfjährigen Sohn liebevoll auf und schafft ein ganzes Universum für ihn, während beide auf neun Quadratmetern gefangen sind.