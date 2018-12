Die Filme und Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Es gelten unsere Regeln dazu

iOS App Store

Future - Kalender in der Uhr – 1,09

RAL Farben. NCS Farbpalette – 3,49

Mac App Store

MacStammbaum 8 – [url=url=https://itunes.applhttps://itunes.apple.com/de/app/m acstammbaum-8/id1037755919?mt=12&at=11lteS&ct=181221TopMac]32,99 [/url]

iTunes Movie Store

A Christmas Tale: Rare Exports – 3,99

La La Land – 5,99

The 12th Man – 11,99

Schon alleine wegen Syniums Winteraktion ist die Rabatt-Tüte diese Woche besonders prall gefüllt. Ja, richtig gehört, die Software-Schmiede hinter MacTechNews haut alle Programme zum Sonderpreis heraus: Zum Beispiel die Screencast-App Screenium und TerraRay zum Rendern von Landschaften . Auch die Stammbaum-Software MacStammbaum und die Finanzsuite iFinance sind noch wenige Tage im Sonderangebot. Wie leistungsfähig diese Programme sind und welche Apps Synium Software noch im Preis gesenkt hat, ersehen Sie hier Daneben gibt es auch Programme anderer Studios, die viel Sinn ergeben: Eines zum Komponieren von Songs und Melodien, mehrere praktische Mathe-Apps, ein Top-Malprogramm und kleine Tools, etwa um RAL-Farben nachzuschlagen.Bei den Filmen haben wir neben Oskar-Preisträger La La Land auch eine düstere Weihnachtsgeschichte aus Schweden namens Rare Exports, sowie den Horrorstreifen The Witch gefunden. Spike Lees Blackkklansman erzählt die wahre Begebenheit nach, wie in den 70er-Jahren ein schwarzer Kriminalbeamter den Ku-Klux-Klan infiltriert.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr.Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 5,49 Euro (ab iOS 10)Die Mal-App für iOS bietet Acryl- und Aquarellfarben, Schmier- und Tupffunktionen sowie verschiedene Pinsel, die auch mit dem Apple Pencil funktionieren.statt 3,49 Euro (ab iOS 10)Für umfangreiche Berechnungen eignet sich CalcTape, denn der Rechenweg bleibt sichtbar und lässt sich im Nachhinein modifizieren. Einzelne Posten können zudem kommentiert werden.statt 2,29 Euro (ab iOS 9.1)Auf innovative Art zeigt die App die nächsten Termine in einer spiralförmigen Zeitleiste an – auch als Widget und auf der Apple Watch.statt 2,29 Euro (ab iOS 10)Das GPS-Tracking funktioniert auch aus der Entfernung, sodass Freunde, Familie oder Trainer den App-Verwender live verfolgen können.statt 4,49 Euro (ab iOS 8)In Apples Spiel des Jahres 2015 pflegt der Spieler entspannt einen Baum und entdeckt dabei eine Geschichte, die tief im Boden versteckt ist.statt 16,99 Euro (ab iOS 11.2)Ganz leicht können Radio-Fans lokale und weltweite Stationen mit dem einzigartigen, analogähnlichen Kanalwähler einschalten.statt 4,49 Euro (ab iOS 11)Der "beste RAL- und NCS-Katalog der Welt" besticht durch physikalisch korrekte 3D-Farbwiedergabe und umfangreiche Kataloge.statt 59,99 Euro (ab macOS 10.10)Die professionelle Software, um Screencasts, Lehrvideos oder Gameplays aufzuzeichnen – auf Wunsch mit 60 FPS. Sie kommt von den MacTechNews-Machern, die momentan die komplette Produktpalette reduziert haben.Auch zurzeit im Angebot:statt 32,99 Euro, ab macOS 10.12statt 39,99 Euro, ab macOS 10.10statt 64,99 Euro, ab macOS 10.10statt 29,99 Euro (ab macOS 10.10)Der TI-89-Rechner verbindet Rechenpower mit einem einfachen Interface und beindruckenden Grafikfunktionen.statt 24,99 Euro (ab macOS 10.10)Sehr flexibel und innovativ lassen sich mit Reflow Melodien und Songs komponieren – der integrierte Synthesizer spielt sie auch gleich ab.statt 5,99 EuroFantasy mit Peeter Jakobi, Per Christian Ellefsen, Jorma Tommila. Regiesseur: Jalmari HelanderRotten Tomato: 89%, Metacritic: 71In der skandinavischen Geschichte rückt eine amerikanische Öl-Firma in der finnischen Eiswüste dem Weihnachtsmann auf die Pelle. Vorsicht, der Film ist ab 16.statt 13,99 Euro ( Leihe: 4,99 Euro ).Drama mit John David Washington, Adam Driver, Topher Grace. Regisseur: Spike LeeRotten Tomato: 95%, Metacritic: 83Nach einer wahren Begebenheit erzählt der Streifen die Geschichte des ersten schwarzen Kripo-Beamten von Colorado Springs, der den Ku-Klux-Klan infiltriert.statt 9,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Musical mit mit Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons. Regisseur: Damien ChazelleRotten Tomato: 91%, Metacritic: 93Sechs Oskars erhielt die "traumhaft inszenierte" Liebesgeschichte um eine Schauspielerin und einen Jazzmusiker in der Stadt der Träume, Los Angelesstatt 13,99 EuroRotten Tomato: 85%, Metacritic: 76Zwei Monate lang flieht der Saboteur Jan Baalsrud schwerverletzt vor der Gestapo – Seine Flucht gilt als eine der erstaunlichsten Überlebensgeschichten des Zweiten Weltkriegs.statt 8,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Horror mit Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie. Regisseur: Robert EggersRotten Tomato: 91%, Metacritic: 83Im 17. Jahrhundert zieht eine Familie auf ein abgelegenes Stück Land. Bald kommt es zu beunruhigenden Vorfällen, die Lage spitzt sich immer weiter zu.