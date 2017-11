Designkonzept für Mac mini: Schlankes Gehäuse mit Touch Bar

Taptop Computer Concept

Schlankes Gehäuse und Touch Bar für mehr Nutzerinteraktion



Die letzte Aktualisierung des Mac mini ist schon über drei Jahre her. Apple-CEO Tim Cook versicherte zuletzt zwar, wie wichtig der kleine Mac dem Konzern weiterhin ist, doch diverse Kaufinteressenten bangen um die Zukunft von Apples kleinstem Desktoprechner.Industrial-Design-Student Louis Berger hat jetzt seine Zukunftsvision eines Mac-mini-artigen Rechners veröffentlicht. Das Designkonzept bricht radikal mit der Optik des aktuell verfügbaren Modells. Diegetaufte Idee vereint einen möglichst kleinen Formfaktor mit der vom MacBook Pro bekannten Touch Bar.Berger geht es darum, den klassischen Desktop-PC in ein kompaktes Gerät zu verwandeln, das im Mittelpunkt der Nutzerinteraktion steht . Es vereint eine Mauscursor-optimierte Benutzeroberfläche mit einem Multi-Touch-fähigen Bereich, der gleichzeitig als Dock und Touch Bar fungiert. Nutzer können so auch direkt mit dem Rechner interagieren, statt nur die Tastatur, Maus oder das Trackpad für Eingaben zur Verfügung zu haben.Apps sind über die Dockleiste an der Außenseite des Rechners direkt per Fingertipp erreichbar. Darüber hinaus bietet die Touch-Leiste zusätzliche Features, etwa zum Ändern der Lautstärke oder für bestimmte Funktionen der jeweiligen Anwendung. Die Entsperrung funktioniert via Face ID, sobald der Anwender im Blickfeld der Kamera ist.Die gesamte Hardware steckt in einem länglich-schlanken Gehäuse, das auf den ersten Blick an eine TV-Soundbar oder einen Bluetooth-Lautsprecher erinnert. Ein flüchtiger Blick könnte den Eindruck erwecken, es handle sich um eine Box der Apple-Tochter Beats. Auf der Rückseite sind diverse Anschlüsse für Peripheriegeräte, darunter USB-C.Louis Bergers Taptop Computer zeigt zumindest schon einmal, was designmäßig im Desktopbereich inzwischen denkbar ist. Was Apple für die Zukunft des Mac mini plant, ist aktuell aber noch nicht abzusehen.