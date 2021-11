Der Apple-Weihnachtskurzfilm 2021: "Saving Simon"

Komplett mit iPhone 13 Pro gefilmt

Seit vielen Jahren veröffentlicht Apple Ende November einen (meist inspirierenden) Kurzfilm zur Weihnachtszeit – und auch in diesem Jahr macht der Konzern keine Ausnahme. Für die Produktion holte Apple zwei bekannte Persönlichkeiten an Bord: Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduziert Jason Reitman (Juno, Thank You For Smoking, Up in the Air, Ghostbusters: Legacy) sowie seinen ebenfalls als Regisseur und Produzent tätigen Vater Ivan Reitman (Ghostbusters, Dave, Evolution, Chloe, Sechs Tage, sieben Nächte, Freundschaft Plus, Hitchcock) – beide oscarnominiert.Im diesjährigen Weihnachtskurzfilm "Saving Simon" tritt ein Junge drei von vier Schneemänner vor dem Haus seiner Schwester um – doch diese rettet den vierten Schneemann und bewahrt "Simon" bis zum nächsten Winter in verschiedenen Gefrierschränken und Kühltruhen auf. Der nächste Winter kommt und der Schneemann darf wieder an die frische und nun kalte Luft – erleidet aber sofort ein schlimmes Schicksal. Doch die Familie lässt sich von dem unvorhergesehenen Schicksalsschlag nicht unterkriegen und baut einen neuen Schneemann – und auch der Bruder hilft:Der Kurzfilm endet mit der Nachricht "To the ones we've waited all year to be with – Happy Holidays" (An alle, auf deren Treffen wir uns schon das ganze Jahr freuen – Frohe Festtage). Als musikalische Untermalung des Kurzfilms dient "You and I" von Valerie June.Der gesamte Kurzfilm wurde mit dem iPhone 13 Pro aufgenommen – und demonstriert die überragende Qualität der Apple-Kameras sowie den neuen Cinematic Mode der aktuellen iPhone-Generation. Für Laien ist es nicht ersichtlich, dass der Weihnachtsspot nicht mit teurem Studio-Equipment gefilmt wurde, sondern mit einer Handykamera.