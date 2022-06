Das MacBook Air M2 im Vergleich zum MacBook Air M1 (2022) – Details und Spezifikationen

Display

MacBook Air M1 MacBook Air M2 Display 13,3" (33,74 cm) 13,6" (34,46 cm) Auflösung 2560 x 1600 2560 x 1664 Pixeldichte 227 ppi 224 ppi Helligkeit 400 Nits 500 Nits

M1 vs. M2: Akkulaufzeit

Anschlüsse des MacBook Air

Maximale Spezifikationen

Abmessungen und Gewicht

MacBook Air M1 MacBook Air M2 Höhe 0,41 bis 1,61 cm 1,13 cm Breite 30,41 cm 30,41 cm Tiefe 21,24 cm 21,5 cm Gewicht 1,29 kg 1,24 kg

Preise

MacBook Air M1 (2020) MacBook Air M2 (2022) Grundpreis Dollar 999 1199 Grundpreis Euro 1100 1499 Lieferbar August Unbekannt

Erneut machen das MacBook Air sowie das MacBook Pro 13" den Anfang, um eine neue Chip-Generation an die Nutzer zu bringen. Anders als bei der M1-Einführung ist diesmal aber der Mac mini nicht mit von der Partie und weist daher momentan noch keinen M2-Chip auf. Allerdings dauert es auch noch eine Weile, bis die Geräte wirklich in den Verkauf gehen, denn von Apple heißt es bis dato nur sehr vage "im kommenden Monat". Aus diesem Grund muss man sich hinsichtlich Praxistests und Benchmarks noch ein wenig gedulden und auf Apples Angaben vertrauen – die von rund 18 Prozent mehr CPU- und bis zu 35 Prozent mehr GPU-Leistung sprechen. Wir fassen in dieser Meldungen einige Details zusammen, die noch nicht so ausführlich zur Sprache gekommen sind.Die Displaydiagonale wuchs von 13,3 auf 13,6", was auch mit einer geringfügig höheren Auflösung einhergeht. Waren es vorher 2560 x 1600 Pixel, so weist das MacBook Air M2 2560 x 1664 Pixel auf. Die Helligkeit legte ebenfalls zu, nämlich von 400 auf 500 Nits, P3-Unterstützung und True Tone brachte bereits das 2020er Modell mitDas MacBook Air M1 galt als Laufzeitwunder, trotz mehr Rechenleistung ändert sich beim 2022er Modell daran nichts. Weiterhin dokumentiert Apple 15 Stunden drahtloses Surfen, bis zu 18 Stunden Filmwiedergabe – allerdings musste dazu der Akku geringfügig wachsen, denn aus 49,9 wurden 52,6 Wattstunden.Dem 2020er MacBook Air stehen zwei Thunderbolt-Anschlüsse zur Verfügung, beim 2022er Modell handhabt Apple dies genauso. Dennoch gibt es einen wichtigen Unterschied: Dank des zusätzlichen MagSafe-Ports können beide Thunderbolt-Ports auch beim Aufladen frei bleiben. Beim Datendurchsatz blieben die Spezifikationen identisch, Apple spricht von maximal 40 Gbit/s. Weiterhin lässt sich nur ein externes Display (maximal 6K) anschließen.Vergleicht man die Konfigurationen im Apple Online Store, so wird vor allem ein Unterschied deutlich. Endete die Reise des M1 bei 16 GB Arbeitsspeicher, so lassen sich nun bis zu 24 GB bestellen. In der Grundausstattung sind es bei beiden Generationen hingegen 8 GB. Nachträgliche Aufrüstung ist nicht möglich. Nichts änderte sich beim internen Speicher (mindestens 256 GB, maximal 2 TB)Aus der Keilform des MacBook Air M1 wurde eine gleichmäßig hohe Bodensektion. Apple gibt die Bauhöhe mit 1,13 cm an, was auch die Standfüße beinhaltet – das erste iPhone war somit dicker. Das vorherige MacBook Air wies an der dicksten Stelle 1,61 cm auf, an der dünnsten waren es 0,41 cm.Dass es mit der M2-Generation eher nicht günstiger würde, war jedem klar. Stattdessen stiegen aber vor allem in der Eurozone die Preise kräftig an. Für 999 Dollar konnte man ein MacBook Air M1 erwerben, jetzt sind es 1199 Dollar. Aus den zusätzlichen 200 Dollar wurde hierzulande allerdings ein Plus von 400 Euro – denn statt 1100 Euro sind fortan 1499 Euro aufzubringen. Einen Unterschied gibt es hinsichtlich der Ausstattung, denn die Basisversion brachte nur 7 GPU-Kerne mit, jetzt sind es hingegen 8. Die Konfiguration mit 512 GB SSD hatte beim Vorgänger 1363 Euro gekostet, jetzt sind es 1729 Euro. Apple bietet weiterhin das MacBook Air M1 an – für 100 Euro mehr als zum Zeitpunkt der Markteinführung (ab 1199 Euro). Die folgende Tabelle zeigt die Zahlen zum Stand der Markteinführung.